El cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand, que será el 23 de febrero de 2027, ya genera expectativa y también preguntas. En medio de las versiones sobre su futuro en El Trece, un mensaje que circuló en la televisión sugirió que el festejo podría no ser en el canal que la tuvo durante años. Nadie lo confirmó, pero dejó a todos hablando.

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Una ausencia llamativa

Todo empezó con un detalle. En PrimiciasYa (América TV) notaron que la Chiqui no aparece en la promo de las "gafas negras" con la que el canal anunció sus transmisiones en 4K. En el panel plantearon que esa ausencia podría estar vinculada con las dudas sobre el futuro de StoryLab, la productora de Nacho Viale, en la señal.

El festejo de los 100 años de Mirtha Legrand no tiene canal confirmado.

El mensaje del entorno de Mirtha Legrand

Marina Calabró leyó al aire un mensaje que describía el malestar en el entorno de la conductora. "Hablé con el riñón de Mirtha y están furiosos. Lo de El Trece que decirte, quedan expuestos ellos, igualmente para la gente de Mirtha es una sumatoria de errores", decía el texto. Al mismo tiempo, leyó otro fragmento sobre Nacho Viale: "A Nacho Viale no le disgusta la idea de recalar con otros productos en otros canales, está trabajando en esto".

"El cumpleaños de Mirtha no es de El Trece"

La frase más fuerte fue sobre los 100 años. "Te cuento porque eltrece tira estamos armando el cumpleaños de Mirtha y ellos no tienen nada que ver. El cumpleaños lo va a negociar Mirtha cuando sea con todos, el cumpleaños de Mirtha no es de El Trece. Lo va a negociar al mejor postor de guita y condiciones generales", sostenía el mensaje. Adrián Suar había dicho que le gustaría que la Chiqui siguiera en el canal para esa fecha.

Telefe en escena

En el programa contaron que Telefe está interesado en sumar a Mirtha Legrand, a Juana Viale y a las producciones de StoryLab. Una fuente cercana a la conductora explicó que, si El Trece no le da más espacio a la productora, esta podría llevarse todas sus propuestas, incluida la de Mirtha. "Si el 13 no entrega más minutos, más minutos es más posibilidades de producción, se van a equivocar y van a perder todo. Y cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand", dijo.

​​​​​​Lo que se negocia

Según señalaron, ya hubo movimientos en la negociación y en Telefe valoran el peso de Mirtha en pantalla, sobre todo de cara a un año electoral. También recordaron el desgaste entre StoryLab y El Trece, y lo ocurrido este año entre la Chiqui y Jimena Monteverde.

Una fiesta en disputa

Con un cumpleaños histórico en el horizonte, un canal que quiere retenerla y otro que la quiere sumar, la torta de los 100 años ya empezó a repartirse. Habrá que ver quién se queda con las velitas.