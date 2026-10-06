Cuántos nietos tiene Mirtha Legrand: quiénes son

Mirtha Legrand tiene tres nietos, hijos de Marcela Tinayre, que tomaron caminos diferentes dentro y fuera del mundo del espectáculo.

Mirtha Legrand construyó una extensa trayectoria en la televisión argentina y también formó una familia que se mantuvo vinculada al mundo del espectáculo. Sus nietos ocuparon distintos lugares en su vida y, aunque algunos tienen mayor exposición pública, todos forman parte de su círculo familiar más cercano.

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Cuántos nietos tiene Mirtha Legrand

Mirtha Legrand tiene tres nietos: Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi. Los tres son hijos de Marcela Tinayre, la hija de la histórica conductora, aunque cada uno eligió caminos diferentes y mantiene una relación distinta con la exposición mediática.

Mientras Juana y Nacho tuvieron una participación activa en distintos proyectos relacionados con la televisión, Rocco optó por mantener un perfil mucho más reservado. De esta manera, la familia de Mirtha combina figuras ampliamente conocidas por el público con integrantes que prefieren mantenerse alejados de las cámaras.

A lo largo de los años, la conductora también compartió distintos momentos junto a sus nietos y habló públicamente sobre el vínculo que mantiene con ellos.

Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand

Juana Viale es la nieta de Mirtha Legrand con mayor exposición y desarrolló una carrera como actriz y conductora de televisión.

Juana Viale es probablemente la nieta de Mirtha Legrand con mayor exposición pública. Desarrolló una carrera como actriz y también asumió un rol destacado en televisión al ponerse al frente del histórico programa de su abuela.

Durante la pandemia de coronavirus, Juana estuvo a cargo de Almorzando con Mirtha Legrand, espacio en el que entrevistó a diferentes figuras invitadas mientras la conductora se mantenía alejada de los estudios.

La relación entre ambas también estuvo marcada por algunos cruces, en parte debido a sus fuertes personalidades. Sin embargo, tanto Mirtha como Juana demostraron en distintas oportunidades el cariño y orgullo que sienten mutuamente por sus respectivas carreras.

Nacho Viale, el nieto detrás de cámara

Nacho Viale eligió trabajar detrás de cámaras y se convirtió en una figura importante en la producción de los programas de su abuela.

Nacho Viale eligió un camino diferente al de su hermana y desarrolló su actividad principalmente detrás de las cámaras. Es productor y tuvo un papel importante en la organización y producción de los programas protagonizados por su abuela.

Aunque no suele ocupar el centro de la escena televisiva, su presencia resulta fundamental en el entorno profesional de Mirtha Legrand. Su perfil público es considerablemente más bajo que el de Juana, y suele mantener su vida personal alejada de los medios.

A lo largo del tiempo, Nacho se mostró especialmente cercano a su abuela y expresó públicamente su admiración por la extensa trayectoria que construyó en la televisión argentina.

Rocco Gastaldi, el nieto más reservado

Rocco Gastaldi mantiene un perfil mucho más reservado y, a diferencia de sus hermanos, se mantiene alejado de la exposición mediática.

Rocco Gastaldi es el tercer nieto de Mirtha Legrand. Es hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi, quien murió en 2020. A diferencia de Juana y Nacho, mantiene una vida alejada de la exposición mediática.

Debido a su perfil privado, existen pocos datos públicos sobre su actividad y su vínculo cotidiano con la conductora. Tampoco suele aparecer en televisión ni participar de eventos relacionados con el mundo del espectáculo.

De esta manera, los tres nietos de Mirtha Legrand tomaron caminos diferentes. Juana se consolidó frente a las cámaras, Nacho desarrolló una carrera detrás de ellas y Rocco eligió preservar su intimidad. A pesar de esas diferencias, los tres ocupan un lugar importante dentro de la familia de la histórica figura de la televisión argentina.