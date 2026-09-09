La periodista Mercedes Ninci despidió con emoción a Samuel "Chiche" Gelblung, quien murió este miércoles a los 82 años. La cronista recordó los años de trabajo compartidos, sus últimos contactos con el histórico conductor y el esfuerzo que hacía para continuar al aire pese a sus problemas de salud.

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Ninci compartió parte de su historia profesional con Gelblung, con quien integró el panel de Polémica en el Bar en 2021. Durante una entrevista en La mañana con Moria, por El Trece, explicó que, pese a tener exclusividad con Radio Mitre, el periodista solía convocarla para participar de su programa. "Fuimos compañeros en el año 2021. Yo tengo exclusividad con Radio Mitre, pero él siempre me llamaba para salir en su programa", recordó.

La cronista también reveló cuál había sido su último contacto con Gelblung. "La última vez que hablé con él fue hace una semana, que me llamó para preguntarme por la mafia de los taxis en Córdoba", contó. Según relató, aquella conversación le generó una particular sensación: "Ese día presentí que se iba porque no le entendía lo que me preguntaba".

El esfuerzo de Gelblung para seguir trabajando

Ninci destacó especialmente la voluntad de Gelblung para mantenerse activo durante sus últimos meses. "Imaginate el esfuerzo que estaba haciendo para salir al aire. Él iba a Crónica en silla de ruedas", señaló.

El periodista Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años.

La emoción terminó de aparecer cuando la periodista vio un informe televisivo que mostraba imágenes de Gelblung junto a Jorge Lanata. "Es fuerte, yo trabajé con los dos. Qué fuerte", expresó Ninci entre lágrimas.