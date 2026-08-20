Mercedes Ninci se la pudrió al Pelado Trebucq en pleno programa en vivo: "Todos ustedes juntos"

Mercedes Ninci y Esteban Trebucq protagonizaron un fuerte cruce durante la emisión del lunes por la noche de La Nación+, cuando debatían sobre la situación económica, el costo de vida y los salarios de las empleadas de casas particulares. Números que exponen la caída del poder adquisitivo de los trabajadores desde la asunción de Javier Milei.

La discusión comenzó a partir de las distintas posturas que tenían los integrantes de la mesa sobre cuánto debería cobrar una trabajadora del sector y las dificultades que atraviesan muchas familias para afrontar los gastos cotidianos.

Mercedes Ninci fue picante contra Trebucq.

Mercedes Ninci provocó a todos

En medio del intercambio, Ninci buscó respaldar su postura a partir de su experiencia como periodista y de sus años recorriendo las calles para realizar coberturas. "Yo tengo un poco más de calle que todos ustedes juntos, perdónenme. Llevo recorriendo la calle 30 y pico de años y sé lo que le pasa a la gente", afirmó la cronista frente a sus compañeros de mesa.

La respuesta de Trebucq: "Eso no me gusta"

La frase generó una inmediata reacción de Trebucq, quien decidió interrumpirla y dejar en claro que no estaba de acuerdo con esa manera de plantear la discusión. "No, pará. Eso no me gusta. Ni siquiera hablo por mí, pero no. Débora Plager es una periodista con muchos años... no me gusta", respondió el conductor.

Ninci intentó explicar que su intención no era desmerecer el trabajo de sus compañeros, sino remarcar su propia experiencia a la hora de hablar sobre la realidad que atraviesan distintos sectores de la sociedad. Algo que no se suele hacer en el programa del periodista oficialista, con pasado en Crónica TV.

Sin embargo, Trebucq mantuvo su postura y volvió a marcarle su desacuerdo. "Te recontra respeto y te quiero, me encanta tu laburo, pero no digas 'tengo más calle que todos ustedes'. Eso no me gusta porque acá todos tienen trayectoria. ¿Por qué no?", sostuvo, exigiendo un reconocimiento parejo para todo el panel.

El cruce, lejos de resolverse en el momento, dejó expuesta una tensión que trascendió el tema puntual del debate y se metió de lleno en la dinámica interna del programa, con dos posturas que no lograron encontrar un punto en común frente a las cámaras.