Mercedes Ninci criticó duramente este miércoles por la noche a Javier Milei, durante el programa que Esteban Trebucq conduce por LN+, luego de que el presidente retuiteara un posteo de Miguel Hernández que erigía un contundente señalamiento contra la icónica movilera, por dichos suyos sobre sus hijos y también lo que gasta en la contratación de su empleada doméstica.

"Que el presidente esté aplaudiendo a un tipo que me condene por tener cuatro hijos... ¿Volvió el control de la natalidad? ¿Volvemos a la China de antes? ¿A Vietnam? ¿Qué es esto? Si el presidente quiere tener perro en lugar de hijos, que los tenga. ¿Esta es La Libertad Avanza?", apuntó primeramente, dando comienzo a una réplica picante.

Mercedes Ninci, reconocida periodista argentina.

¿Qué le dijo Mercedes Ninci a Javier Milei?

En esa misma línea, profundizó: "Quiero tener cuatro hijos y soy muy feliz con mis hijos. Y me preocupa, sí, que el Presidente esté paveando en las redes. Todo el día paveando en las redes, en lugar de ocuparse de los jubilados, los endeudados, los docentes, la inseguridad, nuestras fuerzas de seguridad. Yo hablo con mis amigas policías de Comodoro Py, o cuando estoy en una nota, en cualquier lado haciendo guardia, y todos tienen que hacer el extra con el Uber, haciendo uñas, haciendo repostería. Defendieron tanto la fuerza de seguridad y el uniforme, y la mejor forma de defenderla es aumentándole el sueldo, igual que a los militares".

Lejos de detener ahí su descargo, prosiguió: "Otra cosa que me preocupa es que los jóvenes que votaron a Milei no consigan laburo. Yo le pido al presidente que en lugar de estar mirando todo el día X, mire lo que pasa en la calle. Si quiere ser reelecto, porque nadie quiere que vuelvan los otros. Nadie quiere que vuelvan los corruptos. Obvio que no. Tampoco queremos tener corrupción en este gobierno, ¿no es cierto? Está clarísimo que no la queremos. No queremos más los Adorni, los Spagnuolo, todo eso. Pero yo le pido al presidente que recorra la calle y que mire lo que le pasa a la gente y que escuche".