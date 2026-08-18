Mercedes Ninci se la pudrió al aire a Esteban Trebucq y le dijo lo que todos piensan: "Tengo un poco más de..."

Durante la emisión nocturna de La Nación+, Mercedes Ninci y Esteban Trebucq protagonizaron un tenso cruce al aire mientras analizaban la coyuntura económica del país. La discusión comenzó a raíz de las marcadas diferencias respecto a los haberes de las empleadas domésticas y el impacto del costo de vida en los bolsillos familiares.

En medio del debate sobre la pérdida del poder adquisitivo, las distintas opiniones de la mesa derivaron rápidamente en un fuerte chispazo entre los periodistas. Obviamente, los periodistas oficialistas estaban intentando defender el momento económico del país, hasta que Ninci intervino con una fuerte frase.

Mercedes Ninci cruzó a Esteban Trebucq.

La frase de Mercedes Ninci que desató la polémica

Al defender su postura sobre las urgencias sociales, la cronista intentó respaldar sus argumentos aludiendo a su extensa trayectoria en las coberturas diarias de la vía pública. "Yo tengo un poco más de calle que todos ustedes juntos, perdónenme. Llevo recorriendo la calle 30 y pico de años y sé lo que le pasa a la gente", disparó Ninci. De este modo, buscó hacer valer su recorrido como movilera para validar su lectura sobre la realidad socioeconómica actual.

La respuesta de Trebucq

La frase no cayó bien en el estudio y generó la reacción inmediata de Trebucq, quien la frenó en seco para salir al cruce y frenar el ninguneo a los demás panelistas. "No, pará. Eso no me gusta. Ni siquiera hablo por mí, pero no. Débora Plager es una periodista con muchos años... no me gusta", retrucó el conductor. A pesar de que la movilera intentó aclarar que su intención no era desmerecer la labor del equipo, el clima en el piso continuó tenso.

Sin ceder espacio, el periodista ratificó su desacuerdo con la actitud de su compañera y exigió un trato de equidad profesional hacia todo el panel. "Te recontra respeto y te quiero, me encanta tu laburo, pero no digas 'tengo más calle que todos ustedes'. Eso no me gusta porque acá todos tienen trayectoria. ¿Por qué no?", cuestionó firmemente, dejando al descubierto la interna en vivo por el reconocimiento del recorrido periodístico de cada uno.

El cruce se dio en el marco de un debate más amplio sobre cuánto debería cobrar una trabajadora del sector y las dificultades que atraviesan muchas familias para afrontar los gastos cotidianos, un tema que generó repercusiones más allá del estudio en las horas posteriores a la emisión.