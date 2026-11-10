Quién es la figura internacional que Guido Kaczka quiere en el jurado de "Es mi sueño"

La tercera temporada de Es mi sueño podría tener cambios en su jurado y sumar una figura internacional para renovar la propuesta de El Trece.

La televisión argentina ya comienza a definir sus apuestas para 2027 y uno de los proyectos que busca dar un salto de popularidad es Es mi sueño. En ese contexto, Guido Kaczka tendría en mente incorporar a una estrella internacional al jurado del programa, con una trayectoria que marcó a varias generaciones.

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Xuxa, la figura internacional que Guido Kaczka quiere para Es mi sueño

La artista que Guido Kaczka busca sumar a la tercera temporada de Es mi sueño es Xuxa, la reconocida animadora brasileña que alcanzó una enorme popularidad en América Latina y se convirtió en un ícono del entretenimiento infantil.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen durante una participación en Infobae a las Nueve, donde contó que el conductor y la productora Kuarzo tienen interés en concretar su incorporación al ciclo de El Trece.

La llegada de Xuxa representaría una apuesta fuerte para el formato, tanto por su reconocimiento internacional como por el vínculo que mantiene con el público argentino. Su figura atraviesa distintas generaciones y conserva una identidad artística muy reconocible en la región.

Además, la cantante y conductora se encuentra realizando un ambicioso tour de despedida, un contexto que vuelve todavía más atractivo el posible acuerdo, aunque también podría representar una dificultad para coordinar sus compromisos profesionales.

Por qué Xuxa no pudo sumarse al jurado de Es mi sueño en 2026

El interés por incorporar a Xuxa no es nuevo. Según trascendió, durante este año ya existieron conversaciones y gestiones para que la artista brasileña formara parte de Es mi sueño, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Entre los principales obstáculos aparecieron dos cuestiones: la incompatibilidad de agendas y el elevado caché de la estrella internacional.

El aspecto económico sería uno de los puntos más complejos para concretar la operación, especialmente teniendo en cuenta el contexto actual de la televisión argentina y los costos que implica contratar a una personalidad de semejante reconocimiento.

Al referirse a la posibilidad de cerrar el acuerdo, Etchegoyen destacó la importancia que tendría el fichaje para la industria local. “Si Guido lo logra, si Kuarzo lo logra, estamos hablando del fichaje del año, posiblemente en la tele argentina”, sostuvo el periodista.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la participación de Xuxa en el programa, aunque su nombre vuelve a instalarse entre los posibles movimientos televisivos para la próxima temporada.

Cómo será la tercera temporada de Es mi sueño en 2027

La posible incorporación de la artista brasileña formaría parte de una estrategia para renovar el formato de cara a su tercera temporada. Desde su estreno, Es mi sueño atravesó diferentes etapas y modificó algunos aspectos de su propuesta.

Durante la primera edición, el programa estuvo centrado en participantes anónimos que buscaban demostrar sus habilidades artísticas y avanzar en la competencia. La propuesta consiguió buenos resultados de audiencia y logró instalarse dentro de la programación de El Trece.

En la temporada actual, en cambio, el ciclo apostó por una dinámica con figuras conocidas del mundo del espectáculo, lo que permitió sumar nuevos perfiles y generar otros atractivos para el público.

Para 2027, la intención sería ampliar todavía más el alcance del programa con la incorporación de una personalidad internacional al panel de jurados.

Quiénes integran actualmente el jurado de Es mi sueño

Xuxa sería la figura internacional que Guido Kaczka quiere sumar al jurado de Es mi sueño para la temporada 2027.

El jurado de Es mi sueño cuenta con figuras de diferentes géneros y recorridos musicales. Entre los nombres que forman parte del panel se encuentran Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, entre otras personalidades.

La combinación de artistas con estilos y trayectorias diferentes es uno de los elementos centrales de la propuesta, ya que permite evaluar las presentaciones desde distintas perspectivas.

En ese escenario, Xuxa podría convertirse en una incorporación de gran impacto para la próxima edición. Su experiencia en televisión, su trayectoria musical y su popularidad en América Latina aportarían una dimensión internacional al certamen.

Aunque las negociaciones todavía no están confirmadas, el interés de Guido Kaczka por sumar a la brasileña anticipa una de las apuestas más ambiciosas que prepara la televisión argentina para 2027.