Lo conducirá Guido Kaczka: vuelve un histórico y exitoso programa a El Trece

Guido Kaczka vuelve a la pantalla de El Trece con uno de los programas más exitosos de su carrera. Según se informó, ya están ultimando detalles de la nueva temporada y habría una incorporación de peso en el jurado que sorprendería a los televidentes.

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¿Cuál es el programa que regresa a El Trece?

El programa que volverá a la pantalla de El Trece es Los 8 Escalones. El ciclo de preguntas y respuestas, que sale por El Trece, volvería para el verano. De acuerdo con lo que reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), el programa se emitiría en el lugar de Ahora Caigo, el ciclo de Darío Barassi, durante esa temporada.

El Trece vuelve con Los 8 Escalones.

La figura que sumaría el jurado

Etchegoyen contó que “hay una figura argentina e internacional que vuelve a la televisión”, y la describió como “tope de gama y tapa de revista hace décadas”. Se trataría de Valeria Mazza, modelo de fama mundial, que ocuparía el lugar de jurado junto a Kaczka.

Según el periodista, “está todo dado para que sea jurado de Guido en El Trece”, aunque todavía no se oficializará porque falta la firma del contrato. “Está todo muy avanzado”, aseguró.

Una incorporación que los dos querían

Etchegoyen sostuvo que Kaczka “está feliz con esta incorporación”, ya que “hacía rato que la quería tener”. Y agregó que el deseo es mutuo: “Es recíproco, porque Valeria quería hacerlo también este programa”.

Una trayectoria internacional

El periodista destacó que Mazza es “una celebridad internacional que excede la Argentina”, con experiencias laborales en el exterior, sobre todo en Italia, donde condujo distintos programas. Además la definió como un “ícono del modelaje”.

Por ahora, ni El Trece ni los protagonistas confirmaron oficialmente la información. Todavía restan definir la fecha de estreno, el horario y el resto del jurado. Hasta que se firme el contrato y llegue el anuncio, todo se mantiene como una versión muy avanzada, pero aún sin cerrar.