Guido Kaczka contó todo lo que sabe sobre el exmarido de Romina Yan: "Lo vi"

El piloto Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, dió una entrevista en la que relató haber sufrido violencia física y psicológica durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. A raíz de estas declaraciones, el conductor Guido Kaczka, cercano a la familia e íntimo amigo de Romina, rompió el silencio y se refirió a la situación.

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En ese marco, durante una emisión en vivo de Intrusos (América TV), el conductor expresó: “Es un tema muy delicado. No voy a opinar porque es un tema que afecta mucho a las personas que lo viven. Lo vi como ustedes, pero no corresponde que yo hable”.

Luego, Kaczka recordó su amistad con Romina Yan y la etapa que compartieron cuando ambos eran jóvenes. Sin embargo, aseguró que no consideraba apropiado intervenir públicamente en la situación: “Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades. Yo era más chico, más adolescente. Hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar, no quiero opinar. Me parece que no corresponde, que no es conveniente”.

El testimonio de Valentín Yankelevich en Infobae

Durante una entrevista con el canal Infobae difundida en octubre, el joven piloto de automovilismo de 23 años, Valentín Yankelevich, contó públicamente que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre durante su infancia. Asimismo, relató que los episodios comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años, después del fallecimiento de su madre en 2010.

Además, explicó que encontró apoyo en su abuelo materno, el productor Gustavo Yankelevich, a quien le contó lo que estaba viviendo. De acuerdo con su relato, la situación llegó a la Justicia y tanto él como Franco pasaron a vivir con su abuelo, quien obtuvo su cuidado. Por otra parte, también destacó el acompañamiento de su abuela, Cris Morena.