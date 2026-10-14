Prescripción no es inocencia: qué dijo el fallo de la Justicia sobre Darío Giordano en la causa de los Yankelevich

La situación judicial de Darío Giordano quedó expuesta públicamente después de que su hijo Valentín Yankelevich hablara sobre los presuntos hechos de maltrato infantil que sufrió en la infancia. Sus declaraciones reavivaron la controversia familiar, que involucra también al productor televisivo Gustavo Yankelevich, padre de Romina Yan y abuelo de la víctima.

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Después de la repercusión que generó la entrevista en Infobae donde Valentín expuso su historia, Giordano difundió un comunicado con su descargo. Allí rechazó las acusaciones en su contra y recordó que había sido sobreseído en la causa penal, en el año 2018.

Sin embargo, se reveló que el fundamento de aquella resolución tuvo que ver con la prescripción y no a partir de una sentencia que determinara la inocencia o la responsabilidad del acusado.

Qué estableció la resolución judicial que menciona Giordano

Según la documentación judicial, la causa se inició en el 2015 y estaba caratulada como “Giordano Darío s/lesiones leves”. La investigación apuntaba a presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo, en relación con sus hijos Valentín y Franco Yankelevich.

El 9 de mayo del 2018, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de San Isidro declaró extinguida la acción penal por prescripción y dispuso el sobreseimiento total de Giordano por los hechos investigados. La resolución fue dictada luego de que transcurriera el plazo legal para continuar con la persecución penal.

La prescripción es una figura jurídica que impide continuar una investigación penal cuando se cumplen los plazos establecidos por la ley. Por eso, el cierre del expediente no equivale a una sentencia absolutoria basada en el análisis de las pruebas.

Las declaraciones de Valentín que expusieron el conflicto familiar

En los últimos días, Valentín habló públicamente sobre las presuntas situaciones de violencia que habría vivido junto con su hermano Franco durante la infancia. Fue durante una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae, donde reveló una historia que, hasta el momento, permanecía en el desconocimiento.

Valentín contó que la familia paterna les dio la espalda cuando contaron lo que estaban sufriendo, poco después del fallecimiento de su mamá. Fue Gustavo Yankelevich quien escuchó a los nietos y se los llevó a vivir con él, para luego criarlos como si fueran sus hijos, tal como expresó Valentín en la entrevista.

Después de que se hicieran públicas las declaraciones del hijo de Romina Yan, los dos padres de la fallecida actriz salieron a respaldar a sus nietos. “Estuvimos, estamos y estaremos juntos siempre”, escribió Cris Morena en sus redes sociales.