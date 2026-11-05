Marta Fort contó cuánto dinero llegó a gastar en un mes

Marta Fort reveló en una entrevista que llegó a gastar 100 mil dólares en un solo mes y sorprendió con la cifra.

Marta Fort volvió a generar repercusiones después de revelar un dato inesperado sobre sus hábitos de consumo. Durante una charla televisiva, la hija de Ricardo Fort habló de sus gastos personales y sorprendió al contar cuál fue la cifra más alta que llegó a desembolsar en apenas 30 días.

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Cuánto dinero gastó Marta Fort en un solo mes

La confesión de Marta Fort ocurrió durante una emisión de Fort Night Show, el ciclo de Blender, en una conversación con el influencer Mernuel. Allí, la joven habló sobre su relación con el dinero y reconoció que hubo un mes en el que sus gastos alcanzaron una cifra particularmente elevada.

Al principio, intentó esquivar la pregunta y dio a entender que se trataba de un monto difícil de dimensionar. "Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número", comentó antes de decidirse a revelar la cantidad.

Finalmente, ante la insistencia de su compañero, confirmó que había llegado a gastar 100 mil dólares en un mes. La declaración sorprendió a Mernuel, quien puso en duda que ese fuera realmente el máximo y consideró que podría haber sido incluso una cifra superior.

Sin embargo, Marta sostuvo su respuesta y aclaró que se refería exclusivamente a los gastos generales, sin incluir compras extraordinarias de gran valor.

Qué aclaró Marta Fort sobre sus gastos de 100 mil dólares

Después de revelar el monto, Marta Fort explicó que los 100 mil dólares no correspondían a la compra de propiedades, vehículos u otros bienes de alto costo. Se trataba de consumos y gastos personales que, según reconoció, terminaron convirtiéndose en un verdadero derroche.

"No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro", explicó durante la conversación.

La aclaración generó todavía más sorpresa en el estudio. Mernuel reaccionó al comprender que la cifra contemplaba desembolsos cotidianos y compras personales, sin sumar adquisiciones importantes.

"Ah, ok, entonces es muchísimo", concluyó el influencer, sorprendido por la magnitud del gasto. La hija del empresario también reconoció que, en aquella oportunidad, las cuentas se le habían ido de las manos. Su expresión "fue despilfarrar" resumió cómo evaluó ese período de consumo.

Las reacciones en las redes sociales por la confesión de Marta Fort

Como suele ocurrir con las declaraciones relacionadas con grandes fortunas, el comentario de Marta Fort no tardó en generar repercusiones entre los usuarios de las redes sociales.

La cifra despertó sorpresa, humor y comparaciones entre quienes comentaron el fragmento de la entrevista. Algunos hicieron referencia a la dificultad de imaginar semejante cantidad de dinero, mientras que otros recordaron las declaraciones que Ricardo Fort había realizado en vida sobre el disfrute de su fortuna.

Entre los mensajes que circularon se destacaron: "Con eso vivo tres vidas", "Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla" y "Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100 mil dólares". También aparecieron comentarios en tono humorístico sobre la posibilidad de que la joven destinara parte de ese dinero a ayudar a otras personas: "Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas".

La hija de Ricardo Fort aclaró que el monto correspondía a gastos personales y compras cotidianas, sin incluir bienes de lujo como autos.

El recuerdo de Ricardo Fort y su generosidad con Guillermo Coppola

La relación de Marta con el legado de su padre también quedó en el centro de la escena durante una participación en MasterChef Celebrity. Allí coincidió con Guillermo Coppola, quien recordó la generosidad que caracterizaba a Ricardo Fort.

Durante el encuentro, la joven se acercó al exrepresentante de Diego Maradona para entregarle unos chocolates y mencionó que su padre era admirador suyo. Además, recordó que el empresario le había regalado un reloj Rolex.

"Tu papá era muy regalero, muy generoso. Y con Diego también", respondió Coppola al recordar aquellos años y el vínculo que había construido con Ricardo. El intercambio combinó anécdotas, humor y recuerdos familiares, y volvió a poner de manifiesto una característica asociada al empresario: su gusto por los regalos exclusivos y su costumbre de compartir su fortuna con las personas cercanas.