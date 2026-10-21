Cómo se hizo famoso Ricardo Fort: la historia del famoso artista y empresario

Ricardo Fort nació en 1968 y pertenecía a la familia dueña de FelFort, la empresa chocolatera fundada por su abuelo, Felipe Fort.

La historia de Ricardo Fort estuvo marcada por el dinero, la ambición artística y una personalidad que convirtió cada aparición pública en un espectáculo. Heredero de una de las empresas chocolateras más reconocidas de la Argentina, dejó de lado el camino empresarial para perseguir un objetivo que lo acompañó desde joven: convertirse en una estrella.

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Ricardo Fort: sus orígenes y la historia de la familia chocolatera

Ricardo Fort nació el 5 de noviembre de 1968 y fue el menor de los tres hijos de Carlos Fort, integrante de la familia propietaria de FelFort, la fábrica de chocolates fundada por su abuelo, Felipe Fort, junto con Marta Campa. Por tradición familiar, se esperaba que siguiera los pasos de sus hermanos, Jorge y Eduardo, y participara del crecimiento de la compañía.

Sin embargo, sus intereses iban por otro lado. Mientras su padre estaba comprometido con el negocio familiar, Ricardo soñaba con dedicarse al espectáculo. Su madre, Marta, acompañaba esa vocación artística, aunque la decisión generaba tensiones en el entorno familiar.

Lejos de conformarse con el lugar que tenía asegurado dentro de una empresa consolidada, el joven buscaba reconocimiento, escenarios y popularidad. La riqueza familiar le permitió acceder a un estilo de vida llamativo, pero no le garantizaba el éxito en la industria del entretenimiento.

Antes de convertirse en una figura de la televisión argentina, Ricardo Fort intentó desarrollar una carrera como cantante y buscó oportunidades en Estados Unidos.

De Miami a la televisión: los primeros pasos de Ricardo Fort como cantante

A los 19 años, Ricardo Fort se mudó a Los Ángeles junto a Gabriel Rydz, una pareja que representó una oportunidad para alejarse de las expectativas familiares. Después de esa relación, se instaló en Miami, donde comenzó a explorar su faceta musical.

Su gran referente era Ricky Martin y aspiraba a desarrollar una carrera como cantante. Sin embargo, los rechazos en distintas audiciones y las dificultades para conseguir un contrato discográfico complicaron sus planes.

A fines de los años noventa grabó la canción No Volverás y llegó a presentarse en el programa Movete, conducido por Carmen Barbieri. La aparición no tuvo el impacto esperado y su carrera musical quedó lejos de alcanzar la repercusión que buscaba.

Pese a esos obstáculos, Fort no abandonó su objetivo de convertirse en una figura reconocida. Con el tiempo, encontró una manera diferente de acercarse al público: mostrar su vida privada, sus lujos y su personalidad extravagante.

Cómo se hizo famoso Ricardo Fort en ShowMatch

Antes de su llegada a la televisión masiva, Fort comenzó a mostrar sus días en Miami a través de videos en los que aparecía conduciendo autos de lujo, comprando ropa exclusiva y acompañado por guardaespaldas. Ese material, que circuló por internet, contribuyó a instalarlo como un personaje llamativo.

Marcelo Tinelli reparó en su figura y en 2009 desembarcó en ShowMatch para participar de El musical de tus sueños. Su presencia, sus declaraciones y su particular estilo rápidamente captaron la atención del público y de los programas de espectáculos.

En 2010 dio otro paso importante al incorporarse como jurado de Bailando por un sueño. Desde entonces, sus intervenciones televisivas y sus enfrentamientos mediáticos lo convirtieron en uno de los protagonistas habituales de la farándula argentina.

Fortuna, teatro y escándalos: el fenómeno mediático de Ricardo Fort

Con la popularidad en aumento, Ricardo Fort amplió su presencia en el entretenimiento. Produjo y protagonizó la obra teatral Fortuna, tuvo su propio programa de televisión y participó en ciclos como Intrusos, Infama y Ponele la Firma.

Su imagen combinaba ostentación, humor, declaraciones provocadoras y una búsqueda constante de exposición. Esa mezcla lo convirtió en una figura reconocible incluso entre quienes no seguían su carrera artística.

Sin embargo, su trayectoria fue breve. Tras sufrir problemas de salud durante 2013, murió el 25 de noviembre de ese año, a los 45 años, mientras estaba internado en el Sanatorio de la Trinidad.

La historia de Ricardo Fort quedó asociada a una transformación singular: pasó de ser un heredero de la industria chocolatera a convertirse en una de las personalidades más populares y comentadas de la televisión argentina.