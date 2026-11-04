MasterChef Celebrity 2026: quién fue el quinto eliminado del certamen.

MasterChef Celebrity Argentina 2026 conoció este martes 3 de noviembre a su quinto eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los 10 participantes que estuvieron en la cuerda floja. Casi todos ellos siguieron en carrera, con excepción de uno: el peor plato, quien se despidió tras apenas un mes en competencia.

{{{htmlAmp}}}

¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Grego Rosello, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Hernán Coronel, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena y la China Ansa. Campi originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Elizabeth Vernaci vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato en la noche de última chance le esquivo la de eliminación.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además de la mencionada Elizabeth Vernaci, también están a salvo Luck Ra, Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Luciana Geuna, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Marta Fort y Pablo Giralt, quienes ya tienen un lugar en la sexta semana de competición.

¿Qué pasó este domingo en MasterChef Celebrity?

Los diez competidores de la velada tuvieron que afrontar un desafío muy especial, ya que podía envestir gran facilidad o también una enorme dificultad: hacer ñoquis caseros con una salsa también desde cero. La pasta podía ser de papa; de ricota; de sémola; de batata o cualquier otro ingrediente, siempre y cuando contente al jurado para evitar así irse del reality.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Los tres peores platos de la gala de eliminación del martes 3 de noviembre.

Los últimos tres en pasar al frente fueron Hernán Coronel, Diego Ramos y Grego Rosello, siendo los peores platos de la velada, situación que ya habían experimentado estos últimos dos (el actor se salvó en detrimento de Pachu, mientras que el influencer lo hizo en la gala que se marchó Alejandro Lerner). Finalmente, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana decidió que el menos logrado fue el de Diego Ramos, quien a pesar de haber hecho unos buenos ñoquis de sémola, fue la salsa cortada la que lo dejó fuera del certamen.

De este modo, se convirtió en el quinto eliminado, sumándose a una lista que de momento comparte con "Pachu" Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán y Alejandro Lerner.