María Susini desmintió las versiones sobre un supuesto conflicto familiar con Facundo Arana.

María Susini salió al cruce de las versiones que involucraron a su hija India en un supuesto conflicto familiar con Facundo Arana. La modelo desmintió que la joven mantuviera una relación con un hombre de 40 años y aseguró que tampoco existió una pelea con el actor por ese motivo.

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“India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras”, afirmó Susini en diálogo con Infobae.

Sus declaraciones llegaron después de que el periodista Pepe Ochoa afirmara en LAM que la vida sentimental de India habría generado diferencias entre sus padres. Esa versión fue recogida por El Destape y ahora fue rechazada por la propia Susini.

Qué dijo María Susini sobre Facundo Arana

Consultada sobre el supuesto enfrentamiento con su expareja, Susini negó tanto la existencia del vínculo atribuido a su hija como la discusión que habría provocado entre ellos. “¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió”, sostuvo ante Infobae.

La modelo también rechazó la versión de que le habría prohibido al actor ingresar a un barrio privado de Pilar. “No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu”, expresó.

Además, señaló que mantiene diálogo con Arana, padre de sus tres hijos: “En todo caso, cuando pasa algo, hablo con Facu, no tenemos por qué pelearnos por algo así”.

La respuesta de Susini sobre su presente sentimental

La modelo también habló de su situación personal luego de las versiones sobre un supuesto intento de reconciliación con Arana. Dijo que está enfocada en su familia y en el trabajo, y que no busca comenzar una nueva relación.

“No tengo ningún interés de conocer a alguien”, aseguró. Y agregó: “Estoy ocupándome de mi familia, empezando a trabajar de vuelta, cada vez más fuerte. No estoy con ganas de nada, ni de salir a tomar un café con alguien. Con amigas sí, por trabajo también. Conocer a alguien, no”.