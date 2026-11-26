La separación de Facundo Arana y María Susini sumó un nuevo y escandaloso capítulo luego de que se conocieran detalles sobre el conflicto familiar que atraviesan. Esta vez, el periodista Pepe Ochoa reveló en LAM que uno de los principales motivos del enfrentamiento entre el actor y la modelo estaría relacionado con la vida sentimental de su hija mayor, India Arana, de 18 años.

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Según contó el panelista, la joven habría comenzado una relación con su instructor de equitación, un hombre de aproximadamente 40 años. La situación habría generado posiciones enfrentadas entre sus padres: mientras Susini habría decidido acompañar a su hija, Arana se habría manifestado rotundamente en contra.

"La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija", relató Ochoa.

Facundo Arana junto a María Susini.

El escándalo en la clínica: por qué no dejaron entrar a Facundo Arana

Uno de los episodios más delicados que mencionó el periodista ocurrió cuando India sufrió un accidente vinculado a la equitación y debió ser atendida en una clínica. De acuerdo con la versión que expuso Ochoa, el desacuerdo de Arana con la relación de su hija habría tenido consecuencias directas en ese momento.

"A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", aseguró el integrante de LAM. El panelista explicó que el episodio no habría sido un hecho aislado, sino parte de una disputa que se arrastra desde hace varios meses y que terminó profundizando el distanciamiento entre el actor y su entorno familiar.

"A eso se suma lo que venía pasando con la hija, que tuvo un accidente. Desde entonces hasta hoy, todo esto se viene arrastrando", agregó. La polémica familiar se suma a las versiones sobre la vida sentimental de Arana después de su separación de Susini. En las últimas horas también trascendió que el actor habría intentado reconquistar a su expareja mientras mantenía un vínculo con otra mujer.

En ese sentido, Ochoa había contado que Arana le insistía a Susini con la posibilidad de recomponer la relación, aunque paralelamente estaría conociendo a alguien más. Esa situación habría contribuido a que la ruptura se volviera todavía más difícil de revertir. Sobre el presente del actor y su vínculo con sus seres queridos, el periodista fue contundente: "Está aislado de su familia".