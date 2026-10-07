Majul reveló en vivo qué "necesita" y desea Milei para ganar las elecciones 2027: "Esto"

Luis Majul analizó el escenario económico y electoral de Javier Milei de cara a las elecciones 2027 y planteó cuál será, a su entender, uno de los principales desafíos del Gobierno. El periodista sostuvo que la clave no estará solamente en los indicadores macroeconómicos, sino en que la mejora de la economía pueda ser percibida por la clase media.

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En su análisis, Majul afirmó que el Presidente sigue de cerca una serie de datos económicos que, a su entender, muestran una situación distinta a la que reflejan algunas críticas sobre la marcha de la economía. "Javier Milei mira otros datos", señaló el conductor de El Observador.

Luego agregó: "Por ejemplo, los que dicen que la Argentina no crece tanto, pero se encuentra, según el Fondo Monetario, entre los cinco países que más crecen en el mundo, en medio de una recesión mundial". Sin embargo, remarcó que esos números por sí solos no serán suficientes para sostener el respaldo electoral.

necesita Milei para buscar la reelección

Majul sostuvo que el principal reto del Gobierno será que la mejora económica tenga un impacto concreto en los ingresos de la población. "El desafío de este gobierno, como venimos diciendo, es que esto se vea reflejado en el bolsillo de la clase media", afirmó.

Majul reveló en vivo qué "necesita" y desea Milei para las elecciones 2027.

Para el periodista, esa será la condición central para que Milei llegue fortalecido a una eventual búsqueda de la reelección en 2027 y pueda consolidar su proyecto político. "Lo que necesita Milei para buscar la reelección y establecer el fin del ciclo definitivo del modelo populista y el plan platita es eso, que se crezca en el metro cuadrado del bolsillo de la gente", concluyó Majul.