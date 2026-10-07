El mundo del espectáculo está de luto. Eva Marie Saint, una de las grandes figuras de la época dorada de Hollywood y ganadora del Oscar por su debut cinematográfico, murió a los 102 años. La actriz, reconocida por sus trabajos en clásicos como Nido de ratas e Intriga internacional, falleció por causas naturales en su casa de Los Ángeles, según informó la revista People. Al momento de su muerte estaba acompañada por familiares y seres queridos.

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Eva Marie Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey. Estudió en la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio, y comenzó su carrera artística en la televisión y la radio durante la década de 1940.

Su primer trabajo fue como voz del programa de concursos Campus Hoopla, en 1946. Durante los años siguientes desarrolló una extensa trayectoria en televisión y radio y también tuvo una participación en Broadway en 1953, en la obra The Trip to Bountiful.

Su salto definitivo llegó al cine en 1954 con Nido de ratas, dirigida por Elia Kazan. Allí interpretó a Edie Doyle junto a Marlon Brando y obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto por su primera película, un reconocimiento que marcó uno de los debuts más destacados de Hollywood.

Luto en el cine: dolor por la muerte de una actriz muy premiada.

Los clásicos que protagonizó Eva Marie Saint

A fines de los años '50, Saint combinó su carrera con la crianza de sus hijos y redujo la frecuencia de sus apariciones. En 1959 regresó con uno de sus papeles más recordados: fue coprotagonista de Intriga internacional, el thriller de Alfred Hitchcock protagonizado por Cary Grant. Más adelante participó en películas como Éxodo y All Fall Down, esta última dirigida por John Frankenheimer y con Warren Beatty como coprotagonista. Durante los años '80 volvió a tener presencia en televisión con un papel recurrente en Moonlighting, serie protagonizada por Cybill Shepherd y Bruce Willis. En 1986 regresó al cine con Nada en común, junto a Tom Hanks y Jackie Gleason.

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