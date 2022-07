Gael García Bernal y Diego Luna protagonizarán la miniserie "La máquina"

Los actores y productores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna protagonizarán una próxima miniserie para la plataforma estadounidense Hulu, titulada "La máquina", sobre un boxeador entrado en años en busca de su última oportunidad de ser campeón.

El proyecto será producido por Searchlight TV, compañía de Disney, y tendrá su guion a cargo de Marco Ramírez, que trabajó escribiendo para series como "Sons of Anarchy", "Orange Is the New Black" y creó junto a Jordan Peele y Simon Kinberg la última versión de "La dimensión desconocida".

La historia sigue a un boxeador entrado en años (García Bernal), cuyo manager (Luna) le consigue una última chance de obtener un título, pero para llegar a la noche de la pelea, ambos deben sobreponerse a fuerzas del inframundo.

Ambos actores también serán productores bajo su sello La Corriente del Golfo, el director será Gabriel Ripstein y el rol de showrunner será de Ramírez, informaron los medios especializados de Hollywood.

"Es un gran honor reunir a Gael y Diego en la pantalla de nuevo. Su amistad y química es una experiencia para disfrutar y estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz única y visión nos permite explorar este mundo de una manera totalmente original", dijeron los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum.

Amigos íntimos desde la primera infancia, en las últimas tres décadas García Bernal (43) y Luna (42) colaboraron numerosas veces delante y detrás de cámara. Como actores aparecieron por primera vez juntos en pantalla en la novela mexicana "El abuelo y yo" (1992), en la que Gael tenía un papel protagónico y Diego uno secundario.

Volvieron a reunirse en la cinta de Alfonso Cuarón "Y tu mamá también" (2001), que fue nominada al Oscar y le abrió a ambos las puertas de Hollywood. También compartieron set en "Rudo y Cursi", de Carlos Cuarón (2008), y en varios cortometrajes.

Con información de Télam