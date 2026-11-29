Después de horas de preocupación por su estado de salud, Luis Ventura recibió el alta médica y llevó tranquilidad a sus seguidores. El presidente de APTRA había sido internado de urgencia el viernes por la noche, luego de sufrir una descompensación cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Miami, donde tenía previsto encabezar la entrega de los Martín Fierro Latino.

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La noticia fue confirmada por el propio periodista a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje con el que anunció que estaba próximo a abandonar la clínica.

"La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas...", escribió Ventura. Además, aprovechó la publicación para agradecer a quienes estuvieron pendientes de su evolución: "Gracias Trinidad Galeno Quilmes, gracias doctor Hugo Beherens y gracias a Dios y al cariño inagotable de gente".

Qué le pasó a Luis Ventura y por qué debió ser internado

El episodio, tal y como se describió en los primeros apartados de este artículo, ocurrió cuando el conductor se encontraba camino a Ezeiza para tomar un vuelo hacia Estados Unidos para la ceremonia de los Martín Fierro Latino, que se realizará este domingo 29 de noviembre.

Sin embargo, durante el trayecto sufrió un fuerte pico de presión y debió ser trasladado a la Clínica Trinidad Galeno de Quilmes. Según trascendió, ingresó con valores de presión arterial de 20-11, que posteriormente lograron estabilizar los médicos.

En las horas posteriores a la internación, el periodista también había llevado tranquilidad al contar que los primeros estudios habían arrojado resultados favorables. Entre ellos, mencionó los electrocardiogramas y las ecografías que le realizaron durante su permanencia en el centro médico.

Luis Ventura, presidente de APTRA.

El agotamiento detrás de la descompensación

Mientras Ventura permanecía internado, también trascendieron detalles sobre el intenso ritmo de trabajo que venía sosteniendo. Alicia Pedrelli, productora de Secretos verdaderos y persona cercana al conductor, contó en LAM que ya lo había notado cansado antes del episodio.

"Estoy muy cansado, pero ya va a pasar", le había dicho el periodista cuando ella le manifestó su preocupación. También recordó que, al advertirle sobre la cantidad de compromisos que tenía por delante, él respondió: "Sí, pero tengo que cumplir con todo".

Por su parte, el propio Ventura explicó que la descompensación estuvo relacionada con el agotamiento físico y mental que acumuló durante las últimas semanas. "Es estrés, obviamente, cansancio, desgaste", reconoció.

Finalmente, tras recibir el alta, el presidente de APTRA podrá dejar atrás la internación, aunque el episodio lo obligó a suspender su viaje a Miami y modificar sus compromisos vinculados con los premios Martín Fierro.