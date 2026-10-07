"Un lastre": se filtró el participante que ya no se bancan más en MasterChef Celebrity

La quinta temporada de MasterChef Celebrity Argentina ya está en marcha. Veinticuatro reconocidas figuras de la televisión argentina encendieron las hornallas más famosas del país el lunes 28 de septiembre y poco más de una semana después la gente ya empieza a encariñarse con algunos de los coloridos personajes que integran el elenco de esta temporada.

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Entre ellos también primó inicialmente la buena onda y camaradería, aunque poco tardó esto en empezar a tomar otro rumbo: en cuestión de días, tanto Elizabeth Vernaci como Hernán Coronel dejaron el grupo de WhatsApp y hasta trascendió que nadie se presentó en casa de LuckRa para ver el primer programa, a pesar de la invitación que el cantante había extendido a sus compañeros. Por si fuera poco, este martes trascendió que ya hay alguien que estaría colmando la paciencia de los demás concursantes.

El participante de MasterChef Celebrity que es "un lastre"

Pablo Giralt, participante de MasterChef Celebrity.

Esto lo reveló Yanina Latorre en su programa de El Observador, en el cual expuso: "Hoy me escribió otro patricipante, que no voy a vender la fuente, que se mató de la risa con lo que dijimos ayer en SQP. Me dijo: 'Te quedaste corta con Giralt, es un lastre'". "¡Uuuh! Es medio intenso. Cuando empieza a relatar el plato, decís: 'Ya sabemos cuál es tu gracia'", sumó otro de los integrantes del panel.

"Ayer lo maté, relata el plato. Flaco, abandoná el fútbol, hacé un chiste que no sea tan...", prosiguió la blonda, a quien cruzó otra colega del piso: "Yo debo reconocer que me pareció divertido, porque es su metié". "Es lo mismo que Lerner te cante el plato, no da", opinó Yanina. "El Mala Fama te lo canta, eh", le achacaron. "Pero Mala Fama tiene una onda que no tiene nadie", se justificó Yanina.

"¿Pero qué le van a pedir a Giralt si no es relatar? Es lo de él", apuntó otro de los periodistas. "Pero buscá otra cosa. No puede ser tu único recurso llorar o relatar. Yo lo conozco, es un tipo divino. Es un amoroso. Pero el personaje televisivo...", concluyó la presentadora.