Maryta de Humahuaca cierra su ciclo folclórico con un recital denominado “Concierto de las Flores”

La cantora Maryta de Humahuaca anunció el cierre de ciclo como intérprete de la música de raíz folclórica y se despedirá mañana con un recital denominado “Concierto de las Flores” en el Anfiteatro las Lavanderas en San Salvador de Jujuy.

El encuentro musical tendrá lugar mañana a partir de las 21 en el Anfiteatro ubicado en inmediaciones del Parque Xibi Xibi, en pleno centro de la capital jujeña, y contará con la participación de artistas invitados como Tati Domínguez, Joaquín López y los Ballets “Huayra Muyoj” y “Juventud Prolongada”, entre otros.

“Estoy muy contenta de poder llegar con este mensaje tan profundo de lo que es la música jujeña, así que estamos haciendo un cierre de todo este camino de música folclórica para ir al próximo paso que es una música más del mundo en la cual me vinculo cien por ciento al movimiento ‘Healing Music’”, explicó la cantora en una conferencia de prensa.

Sobre ese punto Maryta, marcó que este nuevo proceso musical, “nos lleva a contemplarnos desde lugares amorosos, nos lleva a cantar conectados con la comunidad, no sólo desde conciertos sino, de estar en la naturaleza”.

“Como cuando surgió realizar el ‘Concierto de los Cerros’, luego el ‘Concierto de las Salinas Grandes’, -continuó- espacios no del todo folclóricos y que hoy me están conteniendo y con los que me siento muy identificada con un mensaje de paz, de amor, de unidad, cuestiones que tienen que ver cien por ciento con la cultura andina”, insistió.

