Por qué Juana Viale no estuvo al aire de El Trece el domingo 8 de noviembre 2026: qué pasó con el programa

Juana Viale no condujo Almorzando con Juana este domingo 8 de noviembre por un cambio especial en la programación de El Trece.

La programación de El Trece tendrá modificaciones este domingo 8 de noviembre y uno de sus ciclos más tradicionales quedó fuera de la pantalla. La ausencia de Juana Viale generó expectativa entre los televidentes, que esperan conocer qué sucederá con el clásico almuerzo y cuándo volverá a emitirse.

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Por qué no estuvo Juana Viale en El Trece este domingo 8 de noviembre

Juana Viale no estuvo al frente de su programa este domingo 8 de noviembre debido a un cambio especial en la programación de El Trece. La decisión del canal está relacionada con la llegada del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que tendrá una cobertura televisiva extraordinaria durante varios días.

El canal organizará un despliegue periodístico para transmitir las principales actividades del Sumo Pontífice en el país. El operativo se realizará en simultáneo con TN y comenzará este domingo, con una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Por este motivo, el tradicional ciclo de almuerzos que conduce la nieta de Mirtha Legrand tendrá una pausa en su calendario habitual. La modificación responde a la prioridad que tendrá la cobertura de la visita papal dentro de la grilla televisiva.

De esta manera, quienes siguen cada semana las entrevistas, los invitados y las conversaciones de la mesa deberán esperar hasta el próximo fin de semana para volver a ver a la conductora en pantalla.

Qué programa reemplazará a Almorzando con Juana en El Trece

Durante la tarde del domingo, El Trece destinará su espacio televisivo a la cobertura especial de la visita del papa León XIV. Entre las 14 y las 20, el canal no emitirá Almorzando con Juana y ofrecerá información en directo sobre la llegada y las actividades del líder de la Iglesia católica.

La transmisión incluirá los principales acontecimientos de la agenda papal, con recorridos por distintos puntos del país. Entre los lugares contemplados se encuentran Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde están previstas actividades y celebraciones religiosas.

El seguimiento periodístico también abarcará los encuentros institucionales, las ceremonias y los distintos momentos de la visita, hasta llegar a la despedida del Pontífice.

La cobertura conjunta con TN permitirá ofrecer diferentes enfoques informativos sobre un acontecimiento que tendrá repercusión nacional. Así, la programación habitual de El Trece quedará momentáneamente modificada para dar lugar a la transmisión especial.

Cómo seguir en vivo la visita del papa León XIV a la Argentina

El Trece modificará su grilla para transmitir la cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Además de la cobertura televisiva de El Trece y TN, existen alternativas digitales para seguir las actividades del papa León XIV durante su estadía en el país.

Una de ellas será el canal oficial de YouTube de Vatican News, el servicio informativo del Vaticano, que ofrecerá transmisiones de los principales acontecimientos de la gira latinoamericana del Pontífice.

Otra opción será el canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que anunció una cobertura especial de aproximadamente 55 horas de transmisión en directo, distribuidas durante los cuatro días de permanencia del Papa en territorio argentino.

El operativo estará a cargo del equipo de Misioneros Digitales de Argentina, perteneciente a la Comisión Episcopal de Comunicación Social. La propuesta incluirá periodistas, comunicadores, invitados especiales y corresponsales ubicados en distintos puntos del recorrido.

Cuándo vuelve Juana Viale a la pantalla de El Trece

La ausencia de Juana Viale responde a una modificación puntual de la programación y no a una cancelación del ciclo. El tradicional espacio de los domingos tuvo una pausa por el operativo periodístico organizado alrededor de la visita papal.

De esta manera, el regreso de Almorzando con Juana está previsto para el próximo fin de semana, cuando el canal retome su programación habitual. Mientras tanto, la cobertura especial del papa León XIV ocupará un lugar central en la pantalla de El Trece durante los días de su visita a la Argentina.