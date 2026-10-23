Quiénes fueron las parejas de Juana Viale: con quién estuvo la conductora de TV y modelo

Juana Viale tuvo varios romances a lo largo de su vida, algunos con figuras reconocidas del espectáculo, la música y el deporte

Juana Viale construyó una extensa trayectoria en la televisión argentina y, aunque suele mantener su vida privada lejos de las cámaras, sus relaciones sentimentales despertaron interés a lo largo de los años. Desde sus primeros noviazgos hasta sus vínculos más recientes, la conductora compartió distintas etapas de su vida con figuras del espectáculo, deportistas y empresarios.

{{{htmlAmp}}}

Quiénes fueron las parejas de Juana Viale a lo largo de su vida

Juana Viale tuvo varias relaciones amorosas que trascendieron en los medios. Entre sus parejas más conocidas se encuentran actores, músicos, empresarios y deportistas. Este es un repaso por los principales vínculos que marcaron su historia sentimental:

Iván de Pineda: su primer novio oficial, en 1999.

Juan De Benedectis: padre de su hija Ámbar.

Tomás Fonzi: actor con quien tuvo un romance en 2003.

Gastón Gaudio: tenista con quien mantuvo una relación breve.

Gonzalo Valenzuela: actor chileno y padre de tres de sus hijos.

Martín Lousteau: economista con quien fue vinculada en medio de una polémica mediática.

Pablo Morales: empresario con quien se la relacionó tras su separación de Valenzuela.

Chano Charpentier: cantante de Tan Biónica, con quien salió en 2015.

Diógenes Vázquez y Gastón Grande: dos de los hombres con quienes fue vinculada posteriormente.

Fernando Ruiz Díaz y José Palazzo: también fueron relacionados sentimentalmente con la actriz.

Agustín Goldenhorn: arquitecto con quien estuvo en pareja entre 2019 y 2022.

Yago Lange: navegante y deportista olímpico, con quien mantuvo una relación durante casi cuatro años.

Iván de Pineda, Juan De Benedectis y los primeros romances de Juana Viale

El primer noviazgo oficial de Juana Viale fue con Iván de Pineda, en 1999. Años después, en 2002, comenzó una relación con Juan De Benedectis, hijo del músico Piero. De ese vínculo nació Ámbar, su primera hija. Aunque la pareja se separó poco después del nacimiento, ambos conservaron una buena relación.

En 2003, durante las grabaciones de la ficción Costumbres Argentinas, la actriz conoció a Tomás Fonzi, con quien inició un romance. También tuvo una relación breve con el tenista Gastón Gaudio, aunque la historia no se prolongó en el tiempo.

Desde sus primeros romances hasta sus vínculos más recientes, la conductora estuvo relacionada con actores, músicos, deportistas y empresarios

Gonzalo Valenzuela y la familia que formó con Juana Viale

En 2005, Juana Viale comenzó una relación con el actor chileno Gonzalo Valenzuela. Juntos tuvieron tres hijos: Silvestre, Alí y Ringo. La muerte de este último durante el parto fue uno de los episodios más dolorosos de sus vidas.

La relación atravesó distintas etapas y quedó envuelta en una fuerte exposición mediática en 2011, cuando la actriz fue fotografiada a los besos con Martín Lousteau mientras todavía estaba vinculada sentimentalmente con Valenzuela.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale formaron una familia y tuvieron tres hijos durante su relación, que comenzó en 2005

Posteriormente, Juana fue relacionada con el empresario Pablo Morales. La pareja finalmente se separó en 2014, después de una etapa marcada por rumores y versiones sobre una crisis sentimental.

Chano Charpentier y los romances que llegaron después de 2014

En 2015, Juana confirmó a través de las redes sociales su relación con Chano Charpentier, entonces líder de Tan Biónica. El noviazgo duró unos meses y la ruptura se conoció en agosto de ese año.

Poco después, la actriz fue vista junto a Diógenes Vázquez, hermano de la modelo María Vázquez. Más adelante, también fue vinculada con Gastón Grande, en 2016.

Otros nombres que aparecieron en las noticias del espectáculo fueron Fernando Ruiz Díaz, cantante de Catupecu Machu, y José Palazzo, productor musical con quien fue fotografiada durante una estadía en Uruguay, en la previa de un recital de los Rolling Stones.

Juana Viale fue vinculada sentimentalmente con José Palazzo, productor musical con quien fue fotografiada en Uruguay, durante la previa de un recital de los Rolling Stones

Agustín Goldenhorn y Yago Lange, las últimas parejas conocidas de Juana Viale

Entre 2019 y 2022, la conductora mantuvo una relación con Agustín Goldenhorn, arquitecto con quien llegó a proyectar un casamiento.

Luego comenzó su vínculo con Yago Lange, navegante y deportista olímpico. La pareja mantuvo un perfil discreto, con pocas apariciones públicas y escasas declaraciones sobre su intimidad.

A mediados de 2026 trascendieron versiones sobre la separación, después de casi cuatro años juntos. Aunque la noticia generó repercusiones, Juana Viale no realizó declaraciones públicas sobre la ruptura.

A lo largo de los años, la conductora combinó su carrera artística con una vida sentimental que despertó curiosidad constante. Pese a la atención mediática, su preferencia por preservar la intimidad sigue siendo una característica de su relación con la prensa.