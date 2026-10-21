Cuántos hijos tiene Juana Viale con Gonzalo Valenzuela: así son Silvestre y Alí

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela comenzaron su relación en 2005 y se convirtieron en una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino y chileno.

La historia de amor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela fue una de las más comentadas del espectáculo argentino y chileno. Durante casi una década, la actriz y el actor compartieron una relación atravesada por la exposición mediática, momentos familiares importantes y experiencias difíciles que marcaron sus vidas.

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Cuántos hijos tienen Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela tienen dos hijos en común: Silvestre y Alí. Los jóvenes nacieron durante la relación de sus padres, que comenzó en 2005 y terminó definitivamente en 2014, después de varios años de convivencia y distintas crisis sentimentales.

El mayor, Silvestre, nació en enero de 2008 en Santiago de Chile, mientras que Alí llegó al mundo en marzo de 2012, en Buenos Aires. Ambos crecieron entre dos países y dentro de una familia vinculada estrechamente con la televisión, el teatro y el mundo artístico.

Aunque sus padres estuvieron en el centro de la atención periodística durante buena parte de su relación, los chicos mantuvieron un perfil relativamente reservado. Con el paso de los años, tanto la actriz argentina como el intérprete chileno continuaron desarrollando sus respectivas carreras y acompañando el crecimiento de sus hijos.

Cómo comenzó la historia de amor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

El romance entre Juana Viale y Gonzalo Valenzuela comenzó en 2005, cuando ambos se conocieron en los pasillos de una productora de televisión. La atracción fue inmediata y pronto iniciaron una relación que despertó un enorme interés en la prensa del espectáculo.

Ella, nieta de Mirtha Legrand y figura reconocida de la actuación argentina, ya pertenecía a una familia emblemática de la televisión nacional. Él, conocido popularmente como Manguera, se destacaba como actor chileno y galán de distintas producciones audiovisuales.

La combinación de sus perfiles convirtió a la pareja en protagonista habitual de revistas y programas de espectáculos. Sus viajes, proyectos laborales y apariciones públicas eran seguidos de cerca, mientras la relación avanzaba sin que ambos formalizaran su unión mediante el matrimonio.

A pesar de la exposición, construyeron una vida familiar que incluyó el nacimiento de sus hijos y decisiones personales que marcaron distintas etapas de su vínculo.

La pérdida de Ringo, el hijo que Juana Viale y Gonzalo Valenzuela esperaban

Entre el nacimiento de Silvestre y la llegada de Alí, la pareja atravesó uno de los momentos más dolorosos de su historia familiar. En 2011, Juana Viale perdió a Ringo, el bebé que esperaba junto a Valenzuela, durante el octavo mes de gestación.

La pérdida significó un golpe emocional profundo para ambos y se convirtió en un episodio especialmente delicado debido a la intensa atención mediática que rodeaba sus vidas. En medio de esa situación, la pareja debió afrontar el duelo mientras intentaba preservar su intimidad.

Un año después nació Alí, el segundo hijo de ambos. Su llegada abrió una nueva etapa familiar, aunque la relación sentimental continuó atravesando dificultades.

Silvestre, el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, nació en enero de 2008 en Santiago de Chile, cuando sus padres comenzaban a consolidar su vida familiar

Alí nació en marzo de 2012 en Buenos Aires y se convirtió en el segundo hijo de la pareja, que había atravesado una dolorosa pérdida familiar el año anterior.

Por qué se separaron Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Después de varios años juntos, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela se separaron definitivamente en 2014. El desgaste de la convivencia y las sucesivas crisis de pareja marcaron el final de una relación que había comenzado casi una década antes.

La ruptura tuvo una fuerte repercusión pública, alimentada por versiones sobre conflictos sentimentales y episodios que habían ocupado titulares en los años anteriores. Sin embargo, la exposición mediática no permitió conocer en detalle todos los aspectos privados que llevaron a la decisión.

Con el tiempo, ambos continuaron sus caminos profesionales y reorganizaron sus vidas personales. La crianza de Silvestre y Alí se mantuvo como un vínculo compartido, más allá del final de la pareja.

Cómo es la relación actual de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela como padres

Tras la separación, la actriz y el actor continuaron presentes en la vida de sus hijos mientras desarrollaban nuevos proyectos laborales y personales. Aunque cada uno siguió su propio camino, la historia familiar que construyeron durante casi diez años permanece como una parte importante de sus vidas.

Silvestre y Alí son el principal lazo entre ambos y representan una etapa de la relación que trascendió las dificultades sentimentales. Así, la historia de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela pasó de ocupar las portadas del espectáculo por su romance a estar vinculada también con la crianza y el crecimiento de sus dos hijos.