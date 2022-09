Trompetista norteamericano Benny Benack III llega por primera vez al país para tocar en Bebop

El trompetista y cantante norteamericano Benny Benack III (BB III), dos facetas en las que se destaca aportando nuevos públicos al jazz, llegará por primera vez a Argentina para ofrecer cuatro conciertos, en las noches del 7 y 8 de octubre, en la sala porteña Bebop Club.

El artista que cultiva el estilo de jazz de Nueva York se presentará en formato de quinteto presentando su segundo y más reciente álbum "A Lot of Livin' to Do", grabado con la participación de superestrellas del género como Christian McBride y Veronica Swift.

En la versión local a desplegarse en directo sobre las tablas del club sito en Uriarte 1658 el 7 y 8 de octubre a las 20 y a las 22 en ambas veladas, BB III actuará junto a Dante Picca (piano), Guido Baucia (saxo), Eloy Michelini (batería) y Diego Rodríguez, (contrabajo).

El visitante es el tercero en una línea generacional de notables del jazz de Pittsburgh, iniciada por su abuelo, trompetista y director de orquesta, Benny Benack, Sr. (1921-1986) y continuada por su padre Benny Benack, Jr., saxofonista y clarinetista.

En paralelo a su actividad como solista, Benack aportó su toque a músicas de Josh Groban, Ben Folds, y Ann Hampton Callaway, entre más, y tocó como invitado especial de la Orquesta Sinfónica de Pops de Pittsburgh, la Orquesta de Jazz de Columbus y la Orquesta Filarmónica de Minsk.

Con información de Télam