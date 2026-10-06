Impacto en MasterChef por el anuncio de Mala Fama a una semana del comienzo: "¿Para qué me iba a quedar?"

A tan solo una semana de que haya arrancado la nueva temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, la tensión entre los participantes ya traspasó las cocinas y explotó en el lugar menos pensado: el grupo de WhatsApp. El encargado de encender la mecha fue Hernán Coronel, el emblemático líder de la banda de cumbia villera Mala Fama, quien reveló sin filtro la drástica decisión que tomó tras sentirse ninguneado por sus compañeros.

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En una charla picante con el programa SQP (América TV), el referente de la movida tropical mandó al frente a los demás famosos del certamen gastronómico y contó el verdadero motivo por el que decidió salirse del chat grupal que comparten para organizar la rutina diaria del programa. "Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola", mandó al frente el músico de forma tajante.

Fiel a su estilo auténtico y descontracturado, Coronel dejó en claro que no estaba dispuesto a tolerar el vacío que le hacían cuando compartía contenido en la plataforma de mensajería: "¿Para qué me iba a quedar, boludo, en un grupo que no te dan ni bola? Y me escapé, boludo", soltó entre risas pero dejando en claro su malestar. Según relató, solía mandar videos musicales de la década del 80 o volantes de sus presentaciones, pero la respuesta de la otra parte era nula: "Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé".

Tensión, ninguneos y preferencia entre los famosos

La polémica no quedó ahí, ya que el propio cantante expuso el marcado doble vara que existía dentro del chat a la hora de responder los mensajes de los distintos participantes. Coronel cuestionó que mientras a sus aportes les hacían el "vacío", a otros famosos les festejaban absolutamente todo lo que mandaban. "Uno pone un video de que está haciendo un huevo frito y todos aplauden. Yo pongo un video del 80 recopado y nada", tiró, marcando la interna feroz entre los concursantes.

Desde el piso de SQP, la periodista Yanina Latorre bancó la postura del músico y reveló intimidades del grupo. Según contaron, el relator deportivo Pablo Giralt es uno de los administradores y más activos del chat, enviando fotos de sus comidas y mensajes motivacionales a primera hora, algo que ya generó cierto fastidio en varios de los integrantes.

A pesar del desplante en el ámbito virtual —donde algunos compañeros le pidieron que vuelva y él amenazó entre risas con "armar un grupo nuevo"—, Hernán Coronel arrancó con el pie derecho dentro de las cocinas del reality conducido por Wanda Nara. En las primeras entregas, el músico logró superar con éxito las exigentes pruebas del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, asegurándose su lugar en el balcón y demostrando que, en la competencia real, sigue más firme que nunca.