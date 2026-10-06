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MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre comenzó la segunda semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron delantal gris.

06 de octubre, 2026 | 00.20
MasterChef Celebrity: qué pasó ayer y quiénes subieron al balcón

Este lunes 4 de octubre comenzó la segunda semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos empezarán con el pie derecho, subiendo al balcón; mientras que la otra lo harán con el izquierdo, pasando a tener la vestimenta gris y exponiéndose a la gala de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Campi, Diego Ramos, Elizabeth Vernaci, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Mike Amigorena y Grego Rosello fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna una referencia a Francia: tuvieron que hacer sanguches con baguette, empleando una proteína; un aderezo casero y que tenga además un acompañamiento. Por si fuera poco, para poder obtener el pan debían pedalear en una bicicleta fija por tres minutos, por turnos, como guiño al Tour de France (el evento más importante en el mundo del ciclismo).

Sebastián Presta, como poseedor de la medalla dorada, tuvo como beneficio no tener que pasar por el ejercicio y recibir directamente sus baguettes. Luego de los sesenta minutos, uno por uno fueron exponiendo sus preparaciones, con algunos resultados más óptimos que otros.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los cinco participantes que subieron al balcón este lunes 4 de octubre.

Como pocas veces ocurrió antes en el programa, el jurado llamó al frente a los cinco participantes que optaron por darles el beneficio del balcón: Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Diego Ramos, Elizabeth Vernaci y Karina Mazzocco. Con la vestimenta gris quedaron primeramente Julieta Nair Calvo, Campi y Pablo Giralt. Luego convocaron a Grego Rosello, Alejandro Lerner y Mike Amigorena, solo para terminar de complementar la primera parte del plantel que afrontará la gala de última chance.

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