"Laberintos personales": La pesada búsqueda de la identidad por los pasillos burocráticos

(Por Agustín Argento) En "Laberintos personales", Alejandra Perdomo retoma el camino de hijos apropiados y madres a los que se los robaron, y una lucha que se enfrenta contra la burocracia estatal y que se puede ver en Espacios Incaa del país a partir de hoy y, desde mañana, en el Cultural San Martín.

"La decisión de filmar el proceso nació prácticamente en paralelo con la idea de juntarnos de manera colectiva para realizar la presentación del amparo en la justicia. Era algo que se estaba realizando por primera vez, y lo primero que pensé fue que había que registrarlo", dijo la directora a Télam.

En Argentina se maneja la cifra, no oficial, de 3 millones de niños sustraídos de sus padres de manera ilegal: robados en maternidades, secuestrados o quitados a sus madres adolescentes y dados en adopción por sus padres. Sin embargo, lejos de ser un proceso legal, estos 3 millones de personas sufrieron el haber pasado de familia en familia por fuera de la ley.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante el vacío legal, un grupo de hijos y madres "buscadoras", como se llaman, decidió reclamar ante la Justicia para que el Estado tome sus casos. Sin embargo, la búsqueda de identidad que es bandera en Argentina, se limita a los secuestros en dictadura y deja afuera a los sucedidos en democracia.

Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia y reparación de Naciones Unidas, es bien claro al respecto en la película: sea en dictadura o no, el derecho a la identidad es un derecho humano que el Estado argentino no está contemplando.

"Hay una decisión política de Memoria, Verdad y Justicia para el período de la dictadura, y eso está muy bien; es lo correcto. En cuanto a quienes estamos por fuera de las sustracciones como terrorismo de Estado, no tenemos una hoja de ruta, la información concreta y masiva de adonde debemos recurrir. El por qué yo no lo sé. Habría que preguntarle a los organismos de derechos humanos la razón por la cual no les preocupa la violación del derecho a la identidad fuera del período de la dictadura; pareciera que no lo consideran la violación de un derecho humano", comentó la directora, quien también busca su identidad.

Perdomo filma el derrotero que pasa el grupo. Desde audiencias con funcionarios de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), pasando por las Abuelas de Plaza de Mayo y llegando a entrevistas con jueces. Todos destinos infructuosos, con el tiempo que los corre no sólo por ser adultos (muchos están arriba de los 60 años), sino también porque su familia biológica puede estar muerta.

Télam: ¿En qué momento decidiste terminar el rodaje para montar la película, ya que no hay sentencia al momento del final?

Alejandra Perdomo: Fue toda una decisión terminar con el rodaje. ¿Por qué? Porque en el primer momento fue pensar que la película debía finalizar con la sentencia. Pero después de dos audiencias, y al suspender una tercera que debía ser en diciembre, fue que tomé la decisión de finalizar el rodaje porque me pude dar cuenta de que los tiempos de la Justicia

son muy largos...y empezar a exhibir la película tenía carácter urgente.

T: Estando involucrada, ¿se puede tomar distancia para hacer la película?

AP: A veces es difícil, pero creo que se puede lograr. Yo siento que ser parte del grupo de buscadoras y buscadores, ser una más, facilita mucho las entrevistas y la confianza que se genera. Se establecen lazos muy genuinos y además creo que cuento con la ventaja de conocer demasiado bien la problemática.

T: ¿En qué estado está la apelación?

AP: Estamos a la espera de la sentencia en primera instancia, y en caso de no ser contemplativa para nuestros casos, apelaremos a la Corte Suprema. Esperamos que no sea necesario... pero si así fuera, seguiremos avanzando hasta la instancia internacional.

T: ¿Hay alguna estrategia?

AP: El tema de la estrategia es algo en lo cual trabaja el equipo de abogados que acompaña a la Dra. Gisela Di Vincenzo, a quien todos los buscadores conocen como Gisela de Búsquedas, que es una buscadora que decidió estudiar derecho para poder hacer algo desde lo legal, dado que el tiempo sigue avanzando y seguimos sin respuestas efectivas.

T: ¿Hay casos en el extranjero que ustedes toman como ejemplo?

AP: Argentina es el país que internacionalmente, en el tema de Derechos Humanos, sienta precedentes que sirven como ejemplo para el resto del mundo. Por eso creo y deseo que con esto también podemos contribuir a abrir una puerta que hasta el día de hoy está cerrada. La idea de "Laberintos Personales" no fue solo registrar todo este camino que decidimos transitar juntas y juntos, sino que sume un granito de arena para que deje de naturalizarse una práctica habitual como lo fue, y es, el tráfico de bebés. Que quede claro que esto es un delito.

Con información de Télam