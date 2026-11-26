Hernán Coronel en MasterChef Celebrity 2026: el cantante de Mala Fama presentó una pizza con una historia familiar muy especial.

Una preparación sencilla se convirtió en uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity 2026. Hernán Coronel, líder de Mala Fama, sorprendió al jurado con una receta cargada de recuerdos familiares y una historia atravesada por las dificultades económicas. El plato despertó emociones y terminó con un abrazo inolvidable.

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MasterChef Celebrity: qué preparó Hernán Coronel de Mala Fama

Durante un desafío en el que los participantes debían cocinar un plato que los representara, Hernán Coronel eligió preparar una pizza inspirada en una receta que aprendió de su padre cuando era chico.

La elección no fue casual. Detrás de esa preparación había recuerdos de una infancia marcada por las dificultades económicas y los momentos en los que la comida escaseaba. La receta familiar se convirtió en una forma de homenajear a su papá y compartir una parte importante de su historia de vida.

El cantante también explicó que había pensado en ponerle un nombre diferente a su creación, pero decidió cambiarlo por uno que reflejara mejor el significado del plato.

La historia de "La parabronca", la pizza de Hernán Coronel

La parabronca: así llamó Hernán Coronel a la pizza que aprendió a preparar con su papá cuando tenía 11 años.

La pizza de Hernan Coronel tuvo un nombre muy particular: "La parabronca". El artista contó que inicialmente había pensado llamarla "Capitán Coyote", en referencia a la pizzería que había tenido su familia. Sin embargo, durante la preparación decidió modificarlo para recuperar un recuerdo mucho más profundo.

"Porque cuando estábamos bien pobres, mi papá con un poco de harina y un poco de queso, para zafar, nos hacía pizza. 'La parabronca', por la bronca del hambre, ¿no?", explicó Hernán frente a los chefs.

La receta representaba aquellos momentos en los que su padre encontraba la manera de alimentar a la familia con los pocos ingredientes que tenía disponibles. Una preparación humilde que, con el paso de los años, adquirió un valor sentimental enorme.

Cuando Germán Martitegui le preguntó si era la pizza que había aprendido a hacer a los 11 años, Coronel confirmó que se trataba de aquella receta. También detalló algunos ingredientes de su versión actual: una parte de fugazzeta y otra de jamón con pancetilla y muzzarella.

Además, reveló uno de los secretos de la masa: llevaba leche y agua, una combinación que despertó la curiosidad de Maru Botana.

La reacción del jurado de MasterChef Celebrity y el abrazo de Germán Martitegui

La presentación de Hernán generó una reacción poco habitual entre los integrantes del jurado. Los tres chefs destacaron la preparación y se mostraron sorprendidos por el resultado.

"Nunca en la historia de MasterChef llegó algo así acá", expresó Martitegui. Damián Betular también elogió la pizza y Maru Botana destacó sus características después de descubrir el secreto de la masa.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó durante la devolución del chef de Telefe. Martitegui valoró tanto el sabor como la historia detrás de la preparación y destacó la dificultad de lograr que un plato transmita una emoción sin descuidar el resultado gastronómico.

"Es difícil que cierre la historia, la emoción con el sabor y el producto final, y acá está", señaló. También calificó la pizza como maravillosa y resaltó que cada bocado estaba conectado con el relato del participante. La devolución terminó con un abrazo entre el chef y el cantante, una escena que se destacó entre los momentos más sensibles del programa.

Germán Martitegui y Hernán Coronel protagonizaron uno de los momentos más emotivos del reality con un abrazo después de la devolución

Mala Fama: el costado más personal de Hernán Coronel en el reality

Con esta preparación, el líder de Mala Fama mostró una faceta diferente a la que habitualmente comparte sobre los escenarios. Lejos de su personaje musical y de su estilo característico, Coronel llevó a las cocinas una historia familiar atravesada por la memoria, el esfuerzo y el vínculo con su padre.

La pizza no fue solamente una prueba culinaria: representó un recuerdo de infancia convertido en homenaje. Una receta nacida de la necesidad que, muchos años después, logró emocionar a los tres jurados de MasterChef Celebrity.