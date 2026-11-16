"Mi papá era sindicalista. Se iba a dormir al techo por si venían los militares a sacarlo", contó Hernán Coronel.

La reciente revelación de Hernán Coronel, líder de la banda de cumbia Mala Fama, en el programa Podemos Hablar (Telefe), puso nuevamente en foco una de las tramas más crudas de la represión contra el movimiento obrero argentino. Durante su participación televisiva, el músico contó que su padre sufrió persecución durante la última dictadura cívico-militar por formar parte del sindicato de Lozadur, la emblemática fábrica de cerámicos ubicada en Villa Adelina, partido de San Isidro.

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El testimonio personal de Coronel encuentra un respaldo documental directo en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), hoy gestionados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), donde quedó registrado el espionaje ilegal y la cacería desatada contra los trabajadores ceramistas.

La fábrica y el origen del conflicto gremial

Instalada en Villa Adelina en 1939, Lozadur llegó a emplear a una planta de 1.200 trabajadores, en su gran mayoría mujeres. Sin embargo, detrás del volumen productivo se escondían condiciones laborales extremas: el sistema de pago era a destajo (por pieza terminada y no por tiempo de trabajo), las jornadas transcurrían bajo altísimas temperaturas y la falta de extractores de polvillo provocaba graves enfermedades respiratorias entre los operarios.

Este escenario llevó al movimiento obrero ceramista a organizarse e impulsar ocupaciones fabriles para exigir mejoras. En 1975, los trabajadores encabezaron fuertes reclamos salariales frente a los intentos del gobierno de Isabel Perón por congelar los sueldos.

La represión en la planta comenzó incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: el 13 de febrero de 1976 fue asesinado Juan Pablo Lobos, quien se desempeñaba como delegado gremial de la fábrica y vocal suplente de la Federación de Obreros Ceramistas.

“Mi papá era sindicalista. Se iba a dormir al techo por si venían los militares a sacarlo. De grande entendí lo que significaba. Me imagino él, lo que es estar ahí durmiendo en esa carpa, si entran y matan a mi familia", relató Coronel.

El espionaje de la DIPPBA y los secuestros de 1977

Tras la irrupción de la dictadura militar, el control sobre la actividad sindical en Lozadur se intensificó. Los primeros informes de inteligencia de la DIPPBA sobre la fábrica figuran en un legajo de la serie “Huelgas y conflictos”. En esos documentos, los agentes reportaron que los operarios llevaban adelante un "trabajo a desgano" como medida de fuerza, un conflicto que, según los registros policiales, se había iniciado en los primeros días de octubre de 1977.

Un mes después, la respuesta del terrorismo de Estado fue letal. El 3 de noviembre de 1977, grupos de tareas de la dictadura secuestraron a siete trabajadoras y trabajadores de Lozadur:

Dominga Abadía Crespo

Felicidad Abadía Crespo

Sofía Cardozo

Elba Puente

Ismael Notaliberto

Francisco Palavecino

Ramón Pablo Villanueva

Todos ellos continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Varios de los obreros secuestrados habían sido previamente fichados por la inteligencia policial bonaerense debido a su participación gremial. Sus historias de vida y militancia forman parte del registro público de memoria disponible en el portal Siempre Presentes.