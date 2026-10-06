La hermana de Yanina Latorre salió a responder con los tapones de punta: "Historia mal contada"

Maite Arruza, hermana de Yanina Latorre, quedó envuelta en un escándalo en el término reciente, al darse a conocer que estaba revendiendo entradas para el partido de la Selección Argentina contra Benín (en lo que significa la despedida de Lionel Messi de La Albiceleste) a precios irrosorios.

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Fue tan grande la repercusión que esto tuvo, que la blonda expuso en su programa de radio que Maite incluso había usado la cuenta de Dora, la madre de ambas, con ese fin. En el medio, no solo le soltó la mano, sino que condenó categóricamente sus actos y advirtió que encuentra difícil poder recomponer el vínculo con ella.

La respuesta de Maite Arruza

Luego de todo lo ocurrido, la mujer que está en el ojo de la tormenta se expidió a través de las redes sociales, con una historia más que picante. A tal punto que la borró instantes después, no por ello escapándose del ojo de diferentes medios e influencers.

La historia que subió la hermana de Yanina Latorre.

"Todos somos malos en una historia mal contada", manifestó a secas Maite Arruza, según compartió la cuenta especialista en farándula Lo más popu. Desde luego, esto fue muy comentado tanto en diferentes ciclos de espectáculos como en internet, ya que dejó entrever que hay detalles desconocidos sobre la otra campana.

¿Qué dijo Yanina Latorre de su hermana?

Yanina Latorre había hablado sobre esta situación en su programa de El Observador, donde comentó: "Yo hablé con Maite y estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder. Estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien, es con ella. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, que es una falta de respeto. Pero yo en esta no tengo nada que ver. No la voy a justificar, no la voy a defender. Es absolutamente responsable que pague por lo que hizo. Pero yo en esta no tengo nada que ver. Ni tampoco la voy a ayudar ni a solucionar, ni a defender, ni a lavar una imagen".

"También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA. Hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer. Porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa", agregó, deslizando que le "duele mucho que mi vieja esté en el medio, que la esté metiendo a mi vieja, porque es una señora de 86 años que no hizo nada, no habló con nadie" y apuntó: "Mi hermana se pasó 20 pueblos". "Soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal o de la venta de entradas de AFA o de la reventa o como lo quieran llamar", concluyó.