Yanina Latorre explotó contra su familia por la reventa de entradas: "Se pasó 20 pueblos"

Faltan menos de 24 horas para el amistoso de la Selección Argentina ante Benín en El Monumental, que goza de una importancia mayúscula al ser el partido despedida de Lionel Messi con La Albiceleste, luego de más de 20 años defendiendo los colores patrios y siendo clave en las conquistas de dos Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima.

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Esto devino en un interés enorme por adquirir entradas para el compromiso, algo que aprovecharon los revendedores. Si bien esta actividad es ilegal, no son pocos los que lo hacen, aunque mucho llamó la atención que Maite Arruza, la hermana de Yanina Latorre, se vea envuelta en ello. Por si fuera poco, también surgieron capturas de pantalla de Dora Caamaño, la madre de la conductora de SQP, donde también ofrecía boletos para el choque ante el conjunto africano.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la reventa de entradas de su familia?

Yanina Latorre junto a su hermana y su madre.

Durante su programa de este lunes en El Observador, la blonda buscó desprenderse de lo ocurrido: "Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver". "Yo me enteré por redes que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía idea. Voy a ser absolutamente honesta: no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie porque no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Cuando tenés un familiar que se manda una cagada es con esa persona. No es conmigo, ni mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada", señaló.

Tras esto, contó que en realidad su madre no era consciente de todo esto y que su perfil estaba siendo manejada por Maite: "Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja de 86 años que es una boluda. Y mi hermana, lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá. Porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro".

A su vez, expuso que mantuvo una plática con su hermana al respecto: "Yo hablé con Maite y estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder. Estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien, es con ella. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, que es una falta de respeto. Pero yo en esta no tengo nada que ver. No la voy a justificar, no la voy a defender. Es absolutamente responsable que pague por lo que hizo. Pero yo en esta no tengo nada que ver. Ni tampoco la voy a ayudar ni a solucionar, ni a defender, ni a lavar una imagen".

"También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA. Hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer. Porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa", agregó, deslizando que le "duele mucho que mi vieja esté en el medio, que la esté metiendo a mi vieja, porque es una señora de 86 años que no hizo nada, no habló con nadie" y apuntó: "Mi hermana se pasó 20 pueblos". "Soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal o de la venta de entradas de AFA o de la reventa o como lo quieran llamar", concluyó.