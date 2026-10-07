Hay alerta en el Gobierno por lo que contó Ernesto Tenembaum en vivo sobre Javier Milei: "Hay una"

Ernesto Tenembaum analizó el discurso de Javier Milei y puso el foco en la intensidad con la que el Presidente aborda distintos temas. En Cenital, el periodista mencionó algunas de las afirmaciones de Milei y sostuvo que detrás de esa forma de expresarse existe una característica que definió como un "alma enardecida".

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Al referirse a Javier Milei, Tenembaum repasó algunas de las afirmaciones realizadas por el Presidente y cuestionó la velocidad con la que aborda distintos temas. "Dice que hay 30.000 terroristas dentro de la Argentina, que tuvo siete golpes de Estado", señaló el periodista durante su análisis.

Luego hizo referencia a la situación política de Brasil y a Jair Bolsonaro para describir el modo en que Milei continúa con sus intervenciones públicas. "Sale lo de Bolsonaro (que quedó primero en la primera vuelta en las elecciones en Brasil), que a él le sale bien eso, y sigue puteando", sostuvo Tenembaum.

"Hay una cosa que es enardecida"

En otro tramo de su análisis, el periodista hizo hincapié en la intensidad que, según describió, caracteriza las intervenciones del Presidente. "Hay una cosa que es enardecida. Es un alma enardecida que es muy impresionante", afirmó Tenembaum sobre Milei.

Hay alerta por lo que contó Ernesto Tenembaum en vivo sobre Javier Milei.

A partir de esa observación, planteó que esa velocidad también puede generar un límite en el propio razonamiento del Presidente. "Por supuesto que hay un punto ciego ahí. Ese cerebro a esa velocidad que genera sobre su propio cerebro", sostuvo el periodista.