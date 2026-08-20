¿Griselda Siciliani está en pareja? Todo lo que se sabe hasta ahora y qué dijo la actriz

La actriz reaccionó ante los rumores y negó de manera contundente que mantenga un romance con el músico uruguayo.

Un nuevo rumor sentimental volvió a poner a Griselda Siciliani en el centro de la escena. La actriz fue vinculada con Emiliano Brancciari, cantante de No Te Va Gustar, luego de una versión difundida en televisión. Sin embargo, Griselda reaccionó rápidamente y dio su propia explicación sobre el supuesto romance.

Griselda Siciliani y el rumor de romance con Emiliano Brancciari

La versión sobre un posible vínculo entre Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari surgió en Intrusos, el programa de América conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. El tema comenzó con un enigmático que, durante el desarrollo del segmento, terminó apuntando directamente hacia la actriz.

Según lo expuesto en el ciclo, Siciliani habría asistido a uno de los recitales de No Te Va Gustar. A esto se sumó otro dato que despertó sospechas: la actriz sigue tanto a la banda uruguaya como a Brancciari en sus redes sociales.

La combinación de esos elementos fue suficiente para instalar la posibilidad de un acercamiento entre ambos artistas. La información rápidamente comenzó a circular en redes y generó repercusiones entre los seguidores de la actriz y del músico.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre Emiliano Brancciari

Frente a las versiones, Griselda Siciliani decidió comunicarse directamente con Intrusos para aclarar la situación. La actriz envió un audio y varios mensajes al programa con una respuesta contundente frente a la posibilidad de que exista una relación con el cantante.

“No, Adri, desmiento rotundamente”, fue la primera frase que hizo llegar a Adrián Pallares. De esta manera, dejó en claro que no reconoce el supuesto romance que se estaba comentando en el ciclo.

Luego, la actriz volvió a referirse a Brancciari y explicó que el vínculo entre ambos no tendría el carácter sentimental que se había insinuado. “Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más”, afirmó.

A pesar de la negativa de la protagonista de BOÎTE, los integrantes del programa mantuvieron la información y señalaron que continuarían investigando el supuesto vínculo.

Emiliano Brancciari también negó el supuesto romance

El rumor también llegó hasta Emiliano Brancciari. El cantante de No Te Va Gustar se hizo eco de lo ocurrido en televisión y decidió responder públicamente a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Junto a una fotografía de la pantalla en la que aparecía la información sobre la presunta relación con Griselda Siciliani, el músico escribió: “¡Me mandan esto que es cualquiera!”.

De esta manera, tanto la actriz como el cantante se pronunciaron públicamente y rechazaron la versión que los vinculaba sentimentalmente.

Emiliano Brancciari también se refirió a la versión sobre Griselda Siciliani y aseguró que la información difundida era incorrecta.

Qué pasó entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

El rumor sobre un nuevo romance aparece meses después de la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro. La pareja terminó su relación a finales de enero de 2026, después de atravesar una fuerte crisis que quedó expuesta públicamente.

El conflicto se produjo en medio de las versiones sobre una presunta infidelidad del actor con Sarah Borrell durante un viaje a Madrid. La situación generó una importante exposición mediática y terminó afectando el vínculo entre ambos.

Finalmente, fue Siciliani quien confirmó que la pareja estaba distanciada desde hacía varias semanas. La separación puso fin a una relación que había despertado gran interés en el mundo del espectáculo y dejó a la actriz nuevamente en el centro de las especulaciones sobre su vida sentimental.

Por el momento, no existe una confirmación de un nuevo romance. Tanto Griselda Siciliani como Emiliano Brancciari negaron públicamente que exista una relación entre ellos.