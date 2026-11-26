Una periodista hizo pública una denuncia por violencia de género contra un excompañero de trabajo, y la noticia generó fuerte repercusión en los medios. Los hechos que relató ocurrieron en 2021 cuando ambos trabajaban en C5N y ya habían pasado por la Justicia, pero reaparecieron después de que otro periodista mencionara el caso. La otra parte rechazó las acusaciones.

{{{htmlAmp}}}

¿Quiénes son?

Se trata de María Sol Urroz, que habló en El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, sobre su vínculo con el cronista de C5N Diego Gabriele. Según contó, ambos trabajaban en el mismo canal cuando empezó la relación, en plena pandemia: ella como conductora y él como cronista. Duró unos tres meses.

Diego Gabriele fue denunciado por otra periodista.

El relato de Urroz

La periodista contó que, tras la separación, continuó el hostigamiento. "Me llamaba para decirme que se iba a suicidar, que volviéramos", relató. Sobre un episodio de violencia física, dijo: "Me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó". Y agregó que hizo la denuncia después de ese hecho.

La respuesta judicial

Según Urroz, la respuesta fue rápida y le otorgaron un botón antipánico. Aclaró que los hechos ocurrieron en el ámbito privado y que no involucró directamente al canal en la denuncia. También dijo que, desde C5N, la contuvieron. "Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y yo no era quién para pedir que lo echaran, entonces preferí hacerme a un costado", explicó. Dejó el canal en noviembre de ese año.

Por qué habló ahora

La situación tomó estado público después de que Robertito Funes Ugarte mencionara el caso en un mensaje en redes, en medio de una discusión con el portal Minuto Uno. Urroz dijo que decidió hablar después de eso.

El descargo de Gabriele

Tras la repercusión, Gabriele publicó un descargo en el que rechazó las acusaciones. Aseguró que fue víctima de "falsas acusaciones" y sostuvo que la denuncia presentada en 2021 terminó con su sobreseimiento el 10 de diciembre de ese año.