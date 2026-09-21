Se pudrió todo en C5N: una entrevistada se calentó con un famoso conductor y abandonó la entrevista

Un conductor de C5N terminó en un tenso cruce luego de charlar con una médica alergista sobre las precauciones ante el brote alérgico típico de esta estación del año.

C5N quedó en el medio de un escándalo luego de que el conductor Néstor Dib tenga un cruce en vivo con la médica alergista Stella Cuevas sobre el brote estacional típico de esta época del año, marcado por la floración del plátano. Asimismo, lo que comenzó como un debate sobre las alergias típicas de septiembre derivó en un momento incómodo.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, el periodista comenzó el debate haciéndole un comentario a la médica sobre una posible congestión nasal: "La noto con la nariz tapada, ¿está con alergia?". Cuevas respondió con humor: "¿Sabés que soy alérgica? Pero está bueno para mostrarlo, estoy con un poco de disfonía también". Rápidamente, la especialista brindó información sobre los cuidados recomendados para quienes sufren esta afección estacional.

Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando la médica sugirió una nueva precaución: "Si alguien está durmiendo en un cuarto que da al plátano, que se mude durante ese tiempo a otro lugar". Luego, Dib consultó impactado: "Espere un segundo doctora. Vamos despacito. ¿Usted lo que está diciendo es que una persona que vive en un lugar donde tiene plátanos se tiene que mudar?".

La pelea de Néstor Dib con una médica alergista en vivo

Frente a esta pregunta, la alergista respondió incómoda: "No, eso es lo que estás entendiendo vos. Yo no dije eso, yo dije la persona que tiene un cuarto dando a los plátanos, durante unos meses se tiene que mudar a otro lugar dentro de la casa". Luego, el periodista optó por calmar la tensión y frenar con el debate. Sin embargo, leyó una opinión de un televidente sobre las obras sociales que reavivó el momento tenso: "Acá hay algunos televidentes que dicen, por ejemplo, 'dígale a la doctora Cuevas que el problema de las obras sociales es que no están cubriendo estudios ni tratamientos de alergias, por lo que muchos no pueden acceder a esa especialidad".

Finalmente, la médica decidió terminar con la nota: "Chicos, voy a dejar acá la nota porque no quiero entrar en esta discusión un día domingo hablando de la raíz alérgica y del plátano. Les agradezco muchísimo, pero están haciendo una historia de algo tan simple. La próxima vez que me llame la producción le voy a decir muchas gracias. Yo la verdad que siempre estoy dispuesta, pero no voy a entrar en una discusión que no vale la pena".