Gran Hermano 2026: quien se salvó y quienes son las finalistas del certamen

Gran Hermano Generación Dorada está entrando en su etapa decisiva. Solo siete mujeres quedan dentro del certamen: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Mariela Prieto, Jennifer "Pincoya" Galvarini, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pinto y Yanina Zilli. Sin embargo, para una de ellas, este lunes 31 de agosto fue su último día en la casa más famosa del país.

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Y es que en esta jornada se desarrolló una nueva gala de eliminación, con cuatro de ellas en peligro:

Charlotte Caniggia

Yisela “Yipio” Pintos

Jennifer “Pincoya” Galvarini

Mariela Prieto

Las cuatro jugadoras en placa.

¿Qué pasó hoy en Gran Hermano?

La primera en salir de placa fue Charlotte Caniggia, quien reunió muy pocos votos negativos y se ganó así un lugar entre las seis finalistas de este certamen. La siguiente, en tanto, fue Mariela Prieto, la esposa del "Turco" García y quien se mostró sumamente aliviada por mantenerse en carrera.

De este modo, quienes conformaron el mano a mano fueron dos de las personalidades más fuertes: Yipio y Pincoya. Tanto la chilena como la uruguaya encabezaron la lista de candidatas a irse en las encuestas previas y el pronóstico no defraudó.

¿Quiénes son las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada?

De este modo, las seis finalistas de Gran Hermano Generación Dorada son:

Charlotte Caniggia

Luana Fernández

Mariela Prieto

Solange "Sol" Abraham

Yanina Zilli

Jennifer "Pincoya" Galvarini/Yisela "Yipio" Pinto

¿Qué finalistas estuvieron desde el principio en Gran Hermano?

La presente edición tuvo una enorme cantidad de renuncias; expulsiones; ingresos y repechajes. Es por ello que muchos de los que llegaron hasta esta instancia lo hicieron sin permanecer de principio a fin en la competencia. Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, por ejemplo, fueron parte de la "nueva camada" que ingresó en el repechaje. Sol Abraham estuvo casi un mes afuera tras ser expulsada, mientras que "Yipio" también estuvo dos semanas lejos del certamen, tras abandonar por cuestiones personales. De este modo, las únicas que jamás se fueron de la casa y estuvieron 190 días son Luana Fernández y Yanina Zilli.