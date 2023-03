Graciela Borges retoma "Alquimia", esta vez en Villa Victoria de Mar del Plata

Graciela Borges volverá el sábado a Mar del Plata para dirigir y protagonizar desde las 19 en la Villa Victoria su espectáculo “Alquimia”, donde la acompaña la guitarrista y cantante Adriana Barcia.

"Alquimia", que en febrero pasado tuvo cuatro funciones en el Auditorium marplatense, incluye música, poemas, canciones y proyecciones audiovisuales, elementos que la diva utiliza para recorrer anécdotas e historias a través de relatos sobre diversos momentos de su vida.

"No se trata solo de una pieza de teatro, es un ir y venir de la gente con las historias de uno. Contamos las historias de poemas, canciones y de mi vida, pero es una apuesta por contar cosas verdaderas, no triunfantes. Todo el mundo cuenta la maravilla de los novios, de los premios, pero a mí me gusta contar todo lo contrario", le dijo la artista a Télam un mes y medio atrás

La función organizada por la Secretaría de Cultura en el espacio sito en Matheu 1851, tiene producción artística y diseño audiovisual en manos de Soledad Lareo.

Musa inspiradora de Leopoldo Torre Nilsson, la multipremiada artista tiene un extenso y laureado recorrido en los escenarios y en los sets cinematográficos gracias a su talento y su calidez actoral. Durante su carrera filmó, entre otros, con Leonardo Favio, Fernando Ayala, Raúl De la Torre, Alejandro Doria, Lucas Demare, Luis Ortega, Diego Kaplan, Lucrecia Martel, Daniel Burman, Marcos Carnevale, Mario Sofici, Manuel Antín y el español Vicente Aranda.

Con información de Télam