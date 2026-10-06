Graciela Alfano se la pudrió a Javier Milei por sus ataques: "No se puede hablar mucho"

Graciela Alfano fue entrevistada este martes 6 de octubre por Infobae, en una charla donde se refirió a su trayectoria profesional y su opinión respecto a diferentes temas. Eso incluyó la política, aunque decidió mantenerse al margen de esas cuestiones evidenciando un temor a ser "la próxima Lali" y ser víctima de un asedio en las redes sociales. "No me gusta opinar de la política, básicamente. Y en este momento es clarísimo: por no ser la próxima Lali, no se puede hablar mucho, ¿viste?".

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"¿Tenés esa sensación?", le consultó una de las periodistas del estudio. "Tengo esa sensación, no: es una realidad. Hay una persona que opinó de una manera y hubo una reacción, no sé si esperable o no, pero no está buena, no me parece buena. Entonces, yo no quiero sobre mis hombros, por alguna reflexión que pueda hacer...", evidenció. Tras esto, señaló: "Soy una mujer de pueblo, a mí me hizo la gente, a mí me elige la gente. Fueron al teatro, al cine, a la televisión, compraron mis revistas, compraron los productos que yo vendía. Y, de alguna manera, a mí me hace la gente. Entonces, yo quiero que la gente esté bien, que todos los números le lleguen a la gente".

El pedido de Graciela Alfano

Siguiendo esa línea de pensamiento, hizo un tiro por elevación al gobierno de Javier Milei: "¿Qué necesita la gente? Necesita una vivienda digna, comida, un trabajo digno, tener salud para sus hijos y para ellos mismos, para los viejos. En fin, determinadas cosas que son básicas. No están pidiendo 'quiero irme a Miami a comprar tres televisores'. No, lo digno. Y creo que a eso tienen derecho. Hay un derecho. Entonces, siempre voy a estar a favor de la gente. Yo estoy a favor de la gente".

Graciela Alfano habló sobre su posicionamiento político.

En otro momento de la nota, pidió ir "hacia una sociedad que sea un poco más empática con la gente" y remarcó que "la gente tiene que vivir dignamente". "Los grandes pueblos han tenido grandes incomodidades, han tenido guerras, han tenido que salir adelante. Yo creo en las incomodidades, creo en las dificultades, porque es lo que te lleva adelante", concluyó.