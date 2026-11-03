Graciela Alfano y una muerte inesperada para el espectáculo: "Nunca te olvidaremos"

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Graciela Alfano anunció la muerte de Beni, el perro que la acompañó durante más de una década y que se había convertido en un integrante muy querido de su familia. La noticia generó tristeza entre sus seguidores, especialmente por la historia de vida del animal y el vínculo especial que la actriz había construido con él.

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Según contó, en los últimos días Beni había recibido un diagnóstico médico devastador, le encontraron un tumor en estado avanzado, ubicado en una zona que imposibilitaba cualquier intervención quirúrgica. Frente a ese panorama, Alfano decidió consultar con distintos especialistas para conocer las alternativas disponibles y encontrar una manera de ayudarlo.

Graciela Alfano a través de su cuenta de Instagram.

Tras recibir el diagnóstico, la actriz inició un tratamiento con fármacos específicos con la esperanza de mejorar su estado de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos y a los cuidados que recibió, las opciones terapéuticas no fueron suficientes para evitar su fallecimiento.

La historia de Beni también estuvo marcada por un pasado de sufrimiento. Antes de llegar a la vida de Alfano, el perro había sido rescatado en condiciones extremas de vulnerabilidad, luego de sufrir graves maltratos físicos que le dejaron secuelas irreparables en la vista y en el rostro. Al recordar cómo lo encontró, la actriz había contado: “Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenía terror pero lo cuidamos mucho”.

El conmovedor mensaje de Graciela Alfano tras la muerte de Beni

Luego de compartir la triste noticia, la exvedette publicó una serie de fotografías que retratan algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos en la intimidad de su hogar. A través de esas imágenes, recordó las experiencias compartidas con su mascota y dejó en evidencia el profundo cariño que sentía por él.

La publicación estuvo acompañada por una sentida dedicatoria en la que le expresó su amor y aseguró que su recuerdo permanecerá presente en la familia: “Querido Beni, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Ya estás en el puente del arcoiris”.