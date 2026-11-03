Tenía 68 años: conmoción por la muerte de un reconocido y querido actor.

Dolor en el espectáculo. El actor estadounidense Matthew Posey, reconocido por sus participaciones en películas y series del género western, murió a los 68 años. Aunque la noticia se conoció recientemente, su fallecimiento ocurrió el pasado 2 de octubre, según confirmó Ochre House Theater, la compañía teatral de Dallas que había cofundado en 2008.

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Nacido en Dallas, Texas, Posey se formó en artes teatrales en la Texas Tech University y posteriormente obtuvo una maestría en cine en el American Film Institute. Después de trabajar durante 12 años en Los Ángeles, regresó a su ciudad natal y se incorporó a la compañía Undermain Theater.

En la pantalla grande, participó en No Country for Old Men, dirigida por Joel y Ethan Coen, y en la remake de The Magnificent Seven. También desarrolló una extensa trayectoria televisiva, con apariciones en la miniserie Lonesome Dove, el reinicio de Dallas, Walker, Texas Ranger y The Son, protagonizada por Pierce Brosnan.

Uno de sus trabajos más recientes fue en Love & Death (2023), la serie basada en un caso policial real. En septiembre, además, había participado en Brothers, junto a Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Tenía 68 años: conmoción por la muerte de un reconocido y querido actor.

El ataque a tiros que casi termina con su vida en 2017

La historia personal de Posey también estuvo marcada por un episodio violento. En 2017, el actor recibió un disparo en el rostro durante un ataque sin provocación previa en el bar Cold Beer Company, en Dallas. El proyectil le provocó graves lesiones, entre ellas la rotura de varios dientes y heridas en la lengua, que debió recibir puntos de sutura. También necesitó terapia y al menos dos intervenciones quirúrgicas. Cuando regresó a trabajar en el teatro, todavía tenía un fragmento de una bala calibre 9 milímetros alojado en la mejilla.