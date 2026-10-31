Dolor en la radio: murió una histórica locutora de Radio Mitre a los 61 años

Murió Marcela Giorgi, locutora y una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional. La noticia fue confirmada por Radio Mitre, emisora en la que trabajaba la comunicadora de 61 años.

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Marcela Giorgi comenzó su carrera en la radio antes de recibirse del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, logró incorporarse a La 100 y Radio Mitre, dos de las emisoras más reconocidas del país, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Murió Marcela Giorgi a los 61 años.

El legado de Marcela Giorgi en la radiofonía nacional

Uno de los ciclos más destacados de su carrera fue De 7 a 9 que condujo junto a Mario Portugal. El programa recibió dos premios Martín Fierro y consolidó su lugar dentro de la radiofonía argentina. A lo largo de los años también compartió micrófonos con reconocidos periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Otro de sus trabajos más recordados fue su participación en Le doy mi palabra, el programa de Alfredo Leuco. Durante varios años acompañó al periodista en un ciclo que abordaba temas de actualidad, información general, espectáculos y deportes.

En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, Giorgi describió su rol dentro del equipo con una comparación futbolera que reflejaba su participación en los distintos segmentos del programa. "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", contó la fanática de Independiente. Giorgi encontraba en el deporte y la música dos de sus grandes intereses personales, que también formaban parte de su identidad frente al micrófono.

En los últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de Sábado tempranísimo. Su labor en el ciclo tuvo un nuevo reconocimiento en 2026, cuando recibió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio en la categoría Labor en locución femenina.