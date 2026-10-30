Luchaba contra el Alzheimer: murió un querido actor a los 86 años

Un famoso actor de exitosas franquicias murió a los 86 años tras una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Patrick Stewart, el reconocido actor británico que alcanzó la fama internacional por sus participaciones en exitosas franquicias como Star Trek y X-Men, murió a los 86 años. Según se informó, atravesaba una lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

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Patrick Stewart murió a los 86 en su casa de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido el jueves 29 de octubre, en el que se informó que el intérprete falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny: “Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

En el mismo mensaje, también destacaron su trayectoria artística y el legado que dejó a través de sus interpretaciones en cine y televisión: “Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y trajo esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise”.

Quién era Patrick Stewart

Patrick Stewart construyó una extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión, pero para millones de espectadores su rostro quedó asociado a Charles Xavier, el Profesor X de los X-Men. El actor británico comenzó a interpretar al líder de los mutantes en X-Men (2000), película que dio inicio a una saga cinematográfica de gran repercusión.

A lo largo de los años volvió a interpretar al Profesor X en películas como X2 (2003), X-Men: La batalla final (2006), X-Men: Días del futuro pasado (2014) y Logan (2017), además de realizar apariciones en otras entregas vinculadas al universo. En 2022 sorprendió al público con un regreso en Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde interpretó una versión de Charles Xavier perteneciente a otro universo.