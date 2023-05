Lista completa de ganadores de la 25º edición de los Premios Gardel

La siguiente es la lista completa de ganadores de la 25º edición de los Premios Gardel, que tuvo su noche de gala en el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo:

-ÁLBUM DEL AÑO Y GARDEL DE ORO: "Bien o mal": Trueno

-CANCIÓN DEL AÑO: "La triple T": Tini

-GRABACIÓN DEL AÑO: "Argentina": Trueno & Nathy Peluso

-INGENIERÍA DE GRABACIÓN: "Mesa dulce": Dante Spinetta. Ingenieros: Oscar Herrera, Mariano López y Randy Merril

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO: "No me pueden parar": Ulises Bueno

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE FOLCLORE: "Agua de flores": Paola Bernal

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK: "Lebón & Co vol.2": David Lebón

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE TANGO: "Cabeza negra": Julieta Laso

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP: "Antigua": Hilda Lizarazu

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO/MELÓDICO: "Emociones": María José Demare

-MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL: "Evidencias": Dalila

-MEJOR ÁLBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISIÓN, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: "The House (Soundtrack from the Netflix Special)": Gustavo Santaolalla

-MEJOR ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR: "El hombrecito del mar": León Gieco

-MEJOR ÁLBUM CONCEPTUAL: "Futurología Arlt": Fito Páez

-MEJOR ÁLBUM DE CHAMAMÉ: "Maria Elena Sosa 40 años": Maria Elena

-MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: "Stick Shot": Pipi Piazzolla Trio

-MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: "Melancholia borealis": Noelia Sinkunas, Mercedes Lescano, Carolina Grinspan, Sandra Aquaviva, Paula Pomeraniec, Irene Cadario, Natalia Cabello & Dolores López Mac Kenzie

-MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: "Bien o mal": Trueno

-MEJOR ÁLBUM DE REGGAE/SKA: "Viva Pericos!": Los Pericos

-MEJOR ÁLBUM DE ROCK PESADO/PUNK: "Íntimo extremo - 30 Años": A.N.I.M.A.L

-MEJOR ÁLBUM EN VIVO: "Tilcara: El recital": Divididos

-MEJOR ÁLBUM FOLCLORE ALTERNATIVO: "Salve": Noelia Sinkunas

-MEJOR ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO: "Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex)": La Konga

-MEJOR ÁLBUM GRUPO DE FOLCLORE: "Patio vol. II": Juan Quintero, Andrés Pilar & Santiago Segret

-MEJOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK: "Dopelganga": Eruca Sativa

-MEJOR ÁLBUM GRUPO POP: "El Big Blue": Bandalos Chinos

-MEJOR ÁLBUM GRUPO TROPICAL: "La ruta del oro": Los Palmeras

-MEJOR ÁLBUM INFANTIL: "Piojos y piojitos 3": Piojos y Piojitos

-MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL-FUSIÓN-WORLD MUSIC: "Tamboreras por el mundo, vol. 1": Vivi Pozzebón

-MEJOR ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA: "Future Memories": Hernán Cattáneo & Soundexile

-MEJOR ÁLBUM ORQUESTA Y/o GRUPO DE TANGO Y/o INSTRUMENTAL: "El hilo invisible ": Lidia Borda y Luis Borda

-MEJOR ÁLBUM POP ALTERNATIVO: "Shasei": Benito Cerati

-MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO: "Trinchera avanzada": Babasónicos

-MEJOR CANCIÓN DE CUARTETO: "Ya no vuelvas (Versión cuarteto)": Luck Ra, La K'onga & Ke Personajes

-MEJOR CANCIÓN DE FOLCLORE: "Yo canto versos": Maggie Cullen

-MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA URBANA: "Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52": Bizarrap & Quevedo

-MEJOR CANCIÓN POP: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar": La Mosca Tse-Tse

-MEJOR CANCIÓN DE ROCK: "El lado oscuro del corazón": Dante Spinetta

-MEJOR CANCIÓN DE TANGO: "Oda a las huelgas patagónicas": Quinteto Negro La Boca (Feat. Ana Sofía Stamponi & Ernesto Zeppa)

-MEJOR CANCIÓN TROPICAL: "Inocente (En vivo en el Luna Park)": La Delio Valdez & Karina

-MEJOR COLABORACIÓN: "Bailando": Los Auténticos Decadentes & Miranda!

-MEJOR COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA: "Sudaka": Dante Spinetta & Trueno

-MEJOR COLECCIÓN DE CATÁLOGO: "En vivo Teatro Coliseo 1975": Invisible

-MEJOR DISEÑO DE PORTADA: "Cabeza negra": Julieta Laso. Diseñador: Alejandro Ros

-MEJOR NUEVO ARTISTA: "Mi propia casa": Noelia Recalde

-MEJOR VIDEOCLIP CORTO: "Disciplina": Lali. Directora: Rocio Gastaldi

-MEJOR VIDEOCLIP LARGO: "Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul": Eruca Sativa. Director: Diego "Chaca" Dorrego

-PRODUCTOR DEL AÑO: Dante Spinetta, por "Mesa dulce" (Dante Spinetta).

Con información de Télam