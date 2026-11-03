El fuerte descargo de Santiago Maratea tras su cruce con La China Ansa: "No"

Santiago Maratea rompió el silencio y habló públicamente sobre las acusaciones en su contra por la colecta solidaria que el influencer realizó para un refugio de animales.

Luego del escándalo que se desató por el fuerte cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), comenzaron a circular distintas especulaciones sobre la colecta solidaria que el influencer realizó para un refugio de animales. En medio de la polémica, Maratea decidió romper el silencio y publicó un comunicado en el que respondió a las acusaciones y apuntó contra varias personas.

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En primer lugar, el influencer cuestionó las versiones que, según sostuvo, buscan instalar un reclamo colectivo: “Hay periodistas que, cuando no encuentran miles de personas que desconfíen, buscan a una sola y pretenden hablar en nombre de miles. Una cosa es representar un reclamo colectivo. Otra es inventarlo”.

Luego, se refirió a las supuestas mediaciones por daños y perjuicios en las que, según había trascendido, no se habría presentado: “Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Supuestamente se hicieron dos mediaciones a las cuales yo nunca me presenté que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira, porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice”.

El fuerte descargo de Santiago Maratea tras las acusaciones en su contra

Además, el influencer recordó que también inició acciones legales contra la periodista y cuestionó que lo acusara de no presentarse a una instancia a la que, según afirmó, sí asistió: “Fernanda Iglesias está diciendo que yo no me presenté a una mediación cuando a Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué cara dura, Fer. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación a la cual sí me presenté y aparte yo la generé”.

Por otra parte, Maratea se dirigió nuevamente a Iglesias y la invitó a avanzar con el proceso de mediación: “Imagino que habrá sido una equivocación. De ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste”.

Asimismo, también respondió a los cuestionamientos de Natalí Rodríguez, quien habría puesto en duda el destino de los fondos recaudados para el refugio de animales: “A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perro fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es como un retruco”.

Por último, el influencer aseguró que está dispuesto a dar explicaciones sobre el manejo del dinero: “Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran, no tengo ningún problema. Yo no tengo drama en rendir cuentas de cada peso. Ahora, vas a tener que conseguir que cada persona que puso en esa colecta y duda de qué pasó con la plata y quiere que yo le rinda cuentas, te dé a vos el derecho de hacerme una demanda para que yo rinda cuentas de la plata que puso cada persona”.