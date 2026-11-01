Milei se metió en la pelea de Santiago Maratea contra la China Ansa y PH: "No más palabras"

El presidente Javier Milei aprovechó el cruce de Santiago Maratea contra Josefina "La China" Ansa y los otros presentes en la última emisión de PH Podemos Hablar, programa que conduce Andy Kusnetzoff.

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En el programa, Maratea reaccionó de forma violenta a una pregunta de Ansa sobre las colectas que hace en sus redes sociales y apuntó contra el tratamiento que le dan los medios de comunicación al tema. Ante el video de la reacción del influencer, Javier Milei lo citó y escribió en X: "No más preguntas Sr. Juez". Así, dejó en claro su posicionamiento en favor de Maratea, en sintonía con los argumentos con los que el jefe de Estado ataca a la prensa todos los días, con amenazas explícitas y apodos presuntamente graciosos.

El cruce entre Maratea y Ansa

El momento de tensión llegó cuando la periodista le hizo una pregunta al influencer, en una sección ya clásica del programa que sale por Telefe. "Si vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere: ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?", preguntó, a lo que Maratea contestó que "siempre se cumplieron todos los objetivos".

Luego, dijo que le agradecería (a él mismo) y, después de que Ansa le repitió que "le agradecería", Maratea estalló: "¿Es muy descabellada mi respuesta?". "Pero con respecto al refugio de los perros, que quedó como inconclusa la historia", indagó la periodista, quien no esperaba esta reacción de Maratea: le preguntó si es periodista y si había averiguado "sobre este tema". "Sí, por eso digo: ¿quedó inconcluso o tuvo un cierre?", siguió Ansa, pero Maratea no se quedó atrás: "Seguramente, si nos ponemos realmente a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada".

La China Ansa, visiblemente conmocionada por el mal momento al aire, explicó que su único objetivo era "cambiar de roles" y que el influencer pudiera decirse a sí mismo "algo lindo". "Pero seguiste un poco más allá, China. Tampoco nos hagamos los inocentes", continuó Maratea y, ante los intentos de Kusnetzoff y de todos los otros invitados de calmar las aguas, profundizó: "Está relacionado a lo que dije antes, de los titulares. Ir a defender para mí va a ser muy difícil porque tengo que contar toda una historia, después entender que lo que se dice de mí nada que ver y no hay tiempo".

"China, ¿cómo carajo querés que me lo tome? Estás hablando de algo que hice yo con toda buena fe como otras tantas cosas, y me traés lo único que se dice que yo accioné mal cuando aparte no fue. Porque aparte vos como periodista no fuiste a averiguar nada y traés el tema acá con lo que se dijo en los medios", agregó Santiago Maratea, en uno de los momentos más incómodos desde que PH Podemos Hablar sale al aire.