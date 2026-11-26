Una reconocida figura de ESPN sorprendió al blanquear su romance en los medios luego de atravesar una escandalosa separación.

Tras un año de su escandalosa separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli sorprendió al blanquear su romance públicamente. Asimismo, la periodista estaría comenzando una nueva etapa junto a un hombre que conoció fuera del ambiente del espectáculo.

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La información fue revelada por Pochi en Puro Show (eltrece), donde brindó detalles sobre la vida de su nueva pareja. En ese marco, señaló que la conductora está saliendo con un hombre llamado Tomás, de 36 años, que no pertenece al mundo de los medios ni está relacionado con el fútbol.

Tomás Badessich, el nuevo novio de Chechu Bonelli.

Asimismo, contó que ambos se conocieron en un club de Pilar al que suelen concurrir para realizar actividades deportivas: "Me dijo Chechu que él es muy compañero, que la cuida y acompaña mucho pero que no quiere contar mucho más porque quiero cuidarlo porque no es una persona conocida y eso le gusta mucho".

Luego, detalló sobre su perfil profesional de LinkedIn: "Con más de 10 años de experiencia en ventas especializadas y promoción comercial, me he enfocado en desarrollar competencias clave en la gestión de relaciones con clientes y en la construcción de alianzas estratégicas".

La escandalosa separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y el exfutbolista Darío Cvitanich pusieron fin a su relación después de 14 años juntos y tres hijas en común, Lupe, Carmela y Amelia. La separación se hizo pública el 30 de julio de 2025, cuando Cvitanich confirmó la ruptura a través de un mensaje enviado al periodista Juan Etchegoyen.

En sus declaraciones, el exdelantero explicó que ambos mantenían un buen vínculo por sus hijas y aseguró que no había terceras personas involucradas. También señaló que habían decidido continuar cada uno con su camino y mantener ciertos detalles de la separación en privado.