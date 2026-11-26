Eduardo Feinmann opinó sobre uno de los temas que más preocupan al mundo político y financiero: por qué suben el riesgo país y el dólar. En Territorio en Pase, junto a Pablo Rossi, el periodista ligó esa suba con la reforma electoral del Gobierno. Su lectura generó repercusiones, y no todos coinciden con ella.

{{{htmlAmp}}}

Qué dijo Feinmann

El conductor se refirió a la suspensión de las PASO que impulsa el oficialismo y a cómo habría impactado en el mercado en los últimos días. "El temor a las PASO para mí, y eso que leyeron también los mercados, es que reveló el miedo del Gobierno a perder las elecciones", sostuvo.

Feinmann contó el mayor miedo del gobierno.

"Eso olfateó el mercado"

Feinmann profundizó su tesis. "Eso olfateó el mercado. Para qué querés sacar las PASO, si querés sacar las PASO es que estás pensando en que podés perder", dijo. Y concluyó: "Esa incertidumbre leen los mercados y eso explica gran parte del aumento del riesgo país y el dólar".

El Senado aprobó este jueves la reforma electoral, que suspende las PASO para 2027, por 43 votos a favor y 29 en contra. El proyecto pasa ahora a Diputados. Mientras tanto, el riesgo país superó los 1.100 puntos y el dólar oficial tocó un nuevo máximo nominal, de $1.630 en el Banco Nación.

La excusa del Gobierno

Sobre la suba del riesgo país, el ministro de Economía, Luis Caputo, la atribuyó a factores internacionales y a la incertidumbre de los inversores por la continuidad del rumbo después de 2027. "No hay riesgo Milei. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", afirmó.

La mirada de la oposición

Desde el peronismo, el senador Daniel Bensusán sostuvo que el Gobierno no quería internas por temor a que "se le meta adentro del partido o la alianza un candidato" que le gane. Otros legisladores, como Anabel Fernández Sagasti, dijeron que la iniciativa "no tiene nada que ver con la agenda de los argentinos".