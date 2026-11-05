Uno que la vio: el carpetazo a Eduardo Feinmann bancando al expresidente de Paraguay.

La política paraguaya atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos años. Este jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia, en medio del escándalo desatado por la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera cuya caída dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La decisión llegó cuando el Congreso avanzaba con el debate de un juicio político en su contra y después de que el mandatario perdiera el respaldo de sectores de su propio espacio.

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La crisis también quedó atravesada por las sospechas sobre los vínculos entre Peña y el grupo empresarial que controlaba la entidad bancaria. El Presidente había sido accionista de Grupo Vázquez, antiguo propietario de Ueno, hasta marzo de 2025, y legisladores opositores cuestionaron posibles conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos. Peña, por su parte, justificó su salida en la necesidad de preservar la estabilidad institucional y pidió disculpas a la población si en algún momento había fallado. La crisis bancaria afectó a unos 2,9 millones de clientes, mientras las autoridades buscan garantizar la devolución de los depósitos.

El elogio de Eduardo Feinmann a Santiago Peña

En este contexto, volvió a circular un fragmento de Almorzando con Juana del 24 de marzo de 2024, cuando Eduardo Feinmann fue parte de la mesa de Juana Viale y el periodista no dudó en expresar su admiración por el mandatario, quien también había sido invitado al ciclo.

“Uno de los mejores presidentes que tiene la región, sin duda. Sin duda”, afirmó Feinmann, en una valoración contundente sobre la gestión de Peña. La conductora quiso profundizar en su mirada y le preguntó si consideraba que estaban cambiando los tiempos políticos en Sudamérica.

“Los tiempos políticos yo creo que están cambiando en la región para bien, para mí”, respondió el periodista. Ante la consulta de Viale sobre si ese cambio tenía una orientación ideológica determinada, Feinmann fue todavía más explícito: “Yo creo que sí, que la tendencia de izquierda y del socialismo del siglo XXI está quedando atrás y hay como nuevos vientos políticos que son interesantes”.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, renunció este jueves 5 de noviembre.

En aquella misma emisión, el periodista también destacó a Paraguay como un ejemplo para la Argentina por su orden político y su estabilidad económica y monetaria. Las declaraciones adquieren ahora otra dimensión: aquel elogio público a Peña quedó asociado a un mandatario que terminó dejando el poder antes de completar su mandato, golpeado por una crisis financiera y política de enorme magnitud.