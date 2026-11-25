Un ex conductor de América sorprendió al contar uno de los momentos más difíciles de su vida: estuvo al borde de la muerte por algo tan cotidiano que nadie imagina las consecuencias. Su relato dejó a todos sin palabras, y también dejó una advertencia que él mismo repite. Todo empezó con un gesto de apenas un segundo.

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Quién es y qué contó

Se trata de Hernán Caire, que recordó el episodio de salud más complicado que atravesó. "Cuando tuve el problema del pulmón, que por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó...", relató.

Hernán Caire contó que estuvo al borde de la muerte.

Dos meses internado

La situación fue larga y compleja. "Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio", recordó. Según su relato, los médicos tardaron en dar con la causa del problema.

En medio de la internación, un médico clínico de guardia se acercó con una noticia que lo dejó impactado. "Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá", le dijo. La explicación que recibió después fue todavía más contundente.

La intervención

Caire también mencionó al cirujano Abdala, a quien reconoció por su rol en el proceso. Según contó, el equipo médico pasó cuatro horas limpiando el pulmón de toda la infección que tenía. Al mirar hacia atrás, no pudo ocultar su asombro por el origen de todo. "Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito", expresó.

Y aprovechó el relato para dejar un mensaje a quienes tienen esa costumbre: "Nunca más". Hoy, el conductor lo cuenta como una anécdota con final feliz. Y con una enseñanza que parece sencilla pero que, a la luz de lo que vivió, no lo es tanto.

Gracias a los médicos

Entre quirófanos, estudios y un cirujano que trabajó cuatro horas, Caire salió caminando, como le había dicho aquel médico de guardia. Y desde entonces, tiene una regla de oro que repite con humor: ante el espejo, mejor dejar el granito en paz.